В Москве закрывают для посещения Красную площадь
С 27 апреля по 10 мая
фото из свободных источников
Федеральная служба охраны российской федерации сообщила, что Красная площадь в Москве будет закрыта для посещения с 27 апреля по 10 мая из-за подготовки к параду 9 мая. Цитируют ведомство российские сми.
Ранее в ФСО сообщали, что с 23 апреля по 15 мая будут закрыты мавзолей Ленина и некрополь у Кремлевской стены. Это объяснили подготовкой и проведением праздничных мероприятий. 9 мая весь день Кремль будет закрыт для посещений.
Ранее также стало известно о том, что традиционного очного шествия "Бессмертный полк" в России в 2023 году не будет.
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Источник:gazeta.ru
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