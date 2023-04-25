В Москве закрывают для посещения Красную площадь

Федеральная служба охраны российской федерации сообщила, что Красная площадь в Москве будет закрыта для посещения с 27 апреля по 10 мая из-за подготовки к параду 9 мая. Цитируют ведомство российские сми.

Ранее в ФСО сообщали, что с 23 апреля по 15 мая будут закрыты мавзолей Ленина и некрополь у Кремлевской стены. Это объяснили подготовкой и проведением праздничных мероприятий. 9 мая весь день Кремль будет закрыт для посещений.

Ранее также стало известно о том, что традиционного очного шествия "Бессмертный полк" в России в 2023 году не будет.