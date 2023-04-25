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В Москве закрывают для посещения Красную площадь

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С 27 апреля по 10 мая

В Москве закрывают для посещения Красную площадь

фото из свободных источников

Новина українською

Федеральная служба охраны российской федерации сообщила, что Красная площадь в Москве будет закрыта для посещения с 27 апреля по 10 мая из-за подготовки к параду 9 мая. Цитируют ведомство российские сми.

Ранее в ФСО сообщали, что с 23 апреля по 15 мая будут закрыты мавзолей Ленина и некрополь у Кремлевской стены. Это объяснили подготовкой и проведением праздничных мероприятий. 9 мая весь день Кремль будет закрыт для посещений.

Ранее также стало известно о том, что традиционного очного шествия "Бессмертный полк" в России в 2023 году не будет.

Читайте такжеРосСМИ: По всей России отменили шествие Бессмертный полк

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В статье: война с россией
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Источник:
gazeta.ru

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