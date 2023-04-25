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Джо Байден официально объявил, что будет баллотироваться на следующих выборах президента США

Общие новости
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(3 голосов)

В 2024 году

Джо Байден официально объявил, что будет баллотироваться на следующих выборах президента США

Фото: Dana Ullman (Bloomberg)

Новина українською

Президент США Джо Байден подтвердил, что собирается переизбраться на второй срок в 2024 году. Объявление было сделано в рекламном видеоролике.

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Кампания Джо Байдена за переизбрание официально стартовала в виде трехминутного видеоролика, который начинается с одного слова: Свобода.

В ролике, озвученном самим 46-м президентом США, Байден утверждает, что право на аборт, защита демократии, избирательные права и система социальной защиты будут одними из самых важных вопросов на выборах в 2024 году.

"Каждое поколение американцев сталкивалось с моментом, когда им приходилось защищать демократию, отстаивать наши личные свободы, отстаивать наше право голоса и наши гражданские права. Это наше".

Возвращаясь к своему предвыборному посланию 2020 года о том, что американцы "ведут битву за душу" своей нации, он представил свой лозунг на 2024 год: "Завершим дело".

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В статье: война с россией Джо Байден
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Комментарии (2)
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жажа_the_best (Харьков)
25.04.2023 в 13:36
а масковские карлики ставку теперь на маска будут делать. На трампа уже не расчитывают..
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Cerega15 (Херсон)
25.04.2023 в 14:48
Ставку на Маска могут делать только дауны, он родился на на территории США и не может претендовать на этот пост.
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