Джо Байден официально объявил, что будет баллотироваться на следующих выборах президента США

Президент США Джо Байден подтвердил, что собирается переизбраться на второй срок в 2024 году. Объявление было сделано в рекламном видеоролике.

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Кампания Джо Байдена за переизбрание официально стартовала в виде трехминутного видеоролика, который начинается с одного слова: Свобода.

В ролике, озвученном самим 46-м президентом США, Байден утверждает, что право на аборт, защита демократии, избирательные права и система социальной защиты будут одними из самых важных вопросов на выборах в 2024 году.

"Каждое поколение американцев сталкивалось с моментом, когда им приходилось защищать демократию, отстаивать наши личные свободы, отстаивать наше право голоса и наши гражданские права. Это наше".

Возвращаясь к своему предвыборному посланию 2020 года о том, что американцы "ведут битву за душу" своей нации, он представил свой лозунг на 2024 год: "Завершим дело".