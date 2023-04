Джо Байден официально объявил, что будет баллотироваться на следующих выборах президента США

Президент США Джо Байден подтвердил, что собирается переизбраться на второй срок в 2024 году. Объявление было сделано в рекламном видеоролике.

Кампания Джо Байдена за переизбрание официально стартовала в виде трехминутного видеоролика, который начинается с одного слова: Свобода.

В ролике, озвученном самим 46-м президентом США, Байден утверждает, что право на аборт, защита демократии, избирательные права и система социальной защиты будут одними из самых важных вопросов на выборах в 2024 году.

Возвращаясь к своему предвыборному посланию 2020 года о том, что американцы "ведут битву за душу" своей нации, он представил свой лозунг на 2024 год: "Завершим дело".

Every generation has a moment where they have had to stand up for democracy. To stand up for their fundamental freedoms. I believe this is ours.



That’s why I’m running for reelection as President of the United States. Join us. Let’s finish the job. https://t.co/V9Mzpw8Sqy pic.twitter.com/Y4NXR6B8ly