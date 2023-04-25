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Президент Чехии не разделяет мнение о том, что Китай заинтересован в завершении войны в короткие сроки

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Пекин ежедневно извлекает опыт из этого конфликта

Президент Чехии не разделяет мнение о том, что Китай заинтересован в завершении войны в короткие сроки

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

В интервью изданию Politico экс-генерал НАТО и действующий президент Чехии Петр Павел заявил, что Китай получает слишком много выгоды от войны, чтобы играть роль миротворца.

"Я считаю, что в интересах Китая продолжать статус-кво, потому что это может подтолкнуть Россию к ряду уступок. Для Китая также хорошо, что Запад, возможно, становится немного слабее, поддерживая Украину. Китай ежедневно извлекает опыт из этого конфликта. Они внимательно следят за тем, что делает Россия, как реагирует Запад. Я не думаю, что Пекин действительно заинтересован в завершении войны в короткие сроки".

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Также Павел добавил, что члены НАТО должны сосредоточиться на реальных действиях от вооруженных сил, а не том, сколько денег тратится на бумаге. По мнению бывшего генерала, члены Альянса должны думать о своих военных возможностях, а не концентрироваться на "расходах на оборону 2% от ВВП".

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В статье: война с россией Петр Павел
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Источник:
politico.eu

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