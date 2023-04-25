Экс-форвард молодежки Шахтера пропал под Бахмутом

В декабре под Бахмутом пропал футболист ряда украинских клубов, а ныне военнослужащий ВСУ, Михаил Котенко. Семья защитника просит помочь найти мужчину.

До 15 лет Костенко выступал за академии киевского "Арсенала" и "Динамо", с 2012-го по 2016 год был футболистом "Шахтера", играл за различные молодежные и дублирующие составы отдавался в аренду "Александрии" U-19.

В августе 2016 года на правах свободного агента перешел в винницкую "Ниву", затем играл за "Чайку". Также он выступал за любительские "Джуниорс Шпитьки" и "Полесье" Ставки. В составе последних он становился лучшим бомбардиром Кубка Житомирской области 2021, отметившись 7 голами.

На счету игрока 1 матч в Кубке Украины в сезоне 2016/17 за «Ниву» и 2 матча за сборную Украины U-16 в 2012 году.

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