Колонна танков Leopard 2A4 движется по полевой дороге в Украине. ВИДЕО
Танки уже в Украине
Axel Heimken
В сети опубликована видеозапись, на которой зафиксировано движение немецких танков Leopard 2A4 по полевой дороге в Украине.
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Отмечается, что видеозапись сделана одним из членов экипажа танка. В кадр попадают не менее 10 бронемашин.
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