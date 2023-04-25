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Колонна танков Leopard 2A4 движется по полевой дороге в Украине. ВИДЕО

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Танки уже в Украине

Колонна танков Leopard 2A4 движется по полевой дороге в Украине. ВИДЕО

Axel Heimken

Новина українською

В сети опубликована видеозапись, на которой зафиксировано движение немецких танков Leopard 2A4 по полевой дороге в Украине.

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Отмечается, что видеозапись сделана одним из членов экипажа танка. В кадр попадают не менее 10 бронемашин.

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В статье: война с россией
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