На Черниговщине погибли пограничники - на реке перевернулась и затонула лодка
ДБР завело дело
dbr.gov.ua
Государственное бюро расследований разбирается в гибели двух военнослужащих одного из пограничных отрядов Черниговской области.
24 апреля лодка с пограничным нарядом из пяти военнослужащих перевернулась во время движения по притоку реки Днепр.
По предварительной информации, лодка была перегружена, начала набирать воду и затонула.
В результате этого погибли двое военнослужащих. В ходе проведения поисково-спасательных мероприятий обнаружены тела пограничников.
Производство открыто по признакам уголовного преступления, предусмотренного ст. 417 УК Украины, – нарушение правил кораблевождения.
Следствие назначило проведение ряда экспертиз, в частности судебно-медицинскую для определения причины смерти военных. Продолжаются допросы свидетелей.
На данный момент в уголовном производстве задержанных нет, о подозрении не сообщалось.
ДБР розслідує загибель двох прикордонників на Чернігівщині— ДБР (@dbr_gov_ua) April 25, 2023
???? Детальніше за посиланням https://t.co/AGNhMVHePI pic.twitter.com/opDcPECPKr
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