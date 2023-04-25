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На войне с Россией погибло 287 украинских спортсменов и тренеров, 40 тысяч выехали за границу

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Россия продолжает убивать украинцев

На войне с Россией погибло 287 украинских спортсменов и тренеров, 40 тысяч выехали за границу

facebook.com/sergiy.stakhovsky.79

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Количество погибших на войне Россией украинских спортсменов и тренеров приближается к трем сотням. Об этом сообщил заместитель министра молодежи и спорта Украины по вопросам европейской интеграции Андрей Чесноков.

"Позиция Украины остается неизменной: в условиях продолжающейся беспрецедентной жестокой военной агрессии Российской Федерации при поддержке республики Беларусь против Украины, представители государств-агрессоров не должны выступать на международных спортивных площадках в каком-либо статусе.

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К сожалению, за 14 месяцев этой войны ничего не изменилось. Ситуация на фронте усугубляется. Мир шокирован зверствами и преступлениями, совершаемыми российскими войсками при полной поддержке беларуси. 287 украинских спортсменов и тренеров погибли, около 40 тысяч спортсменов были вынуждены уехать за границу. Более 340 спортивных объектов было разрушено или серьезно повреждено в Украине", — сказал Чесноков.

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В статье: война с россией
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Источник:
Укрінформ

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