Россияне в Запорожской области рыли окопы, а выкопали сибирскую язву
Одно вражеское подразделение теперь находится на карантине
фото из свободных источников
Российские оккупанты подхватили сибирскую язву на Запорожском направлении.
Об этом сообщил в Telegram мэр Мелитополя Иван Федоров.
По его информации, опасной инфекцией захватчики заболели, когда рыли окопы.
"Оккупанты рыли окопы, случайно разрыли скотомогильник и подхватили сибирскую язву. Нет, это не эпизод из фильма ужасов - это реалии бытия свинособак на Запорожском направлении", - поделился Федоров.
Одно вражеское подразделение теперь сидит на карантине, добавил мэр Мелитополя. Двух российских военных сначала привезли в больницу Мелитополя, но после подтверждения диагноза - выписали и увезли в неизвестном направлении.
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