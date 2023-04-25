Россияне в Запорожской области рыли окопы, а выкопали сибирскую язву

Российские оккупанты подхватили сибирскую язву на Запорожском направлении.

Об этом сообщил в Telegram мэр Мелитополя Иван Федоров.

По его информации, опасной инфекцией захватчики заболели, когда рыли окопы.

"Оккупанты рыли окопы, случайно разрыли скотомогильник и подхватили сибирскую язву. Нет, это не эпизод из фильма ужасов - это реалии бытия свинособак на Запорожском направлении", - поделился Федоров.

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Одно вражеское подразделение теперь сидит на карантине, добавил мэр Мелитополя. Двух российских военных сначала привезли в больницу Мелитополя, но после подтверждения диагноза - выписали и увезли в неизвестном направлении.