"Дал 10 или 12 миллионов", - Усик рассказал, что помогает отстраивать дома в Киевской области
Боксер посильно помогает людям отстраивать свои дома
фото - boxingscene.com
Чемпион WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик (20-0, 13 КО) рассказал о том, что он помогает отстраивать дома в Киевской области, которые пострадали от российских оккупантов.
"Собираю на это деньги на международной арене. Понимаю, что все это может затянуться, но хочется, чтобы люди поскорее вернулись в свои дома. Я общался с этими людьми, там были те, кто выехал ранее из Донецка, были люди из Крыма. И бах – у них ничего нет.Читайте такжеУсик: Хочется, чтобы война завтра – бах, взяла и закончилась, чтобы мы летом были в Ялте
Хочется помочь людям. Но я не хочу об этом говорить...
Дорого ли все это стоит? Хотите, чтобы сумму назвал? Дал 10 или 12 миллионов на то, чтобы отстроить", – сказал Усик.
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