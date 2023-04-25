  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. "Дал 10 или 12 миллионов", - Усик рассказал, что помогает отстраивать дома в Киевской области
В тренде

"Дал 10 или 12 миллионов", - Усик рассказал, что помогает отстраивать дома в Киевской области

Общие новости
(1 голосов)

Боксер посильно помогает людям отстраивать свои дома

"Дал 10 или 12 миллионов", - Усик рассказал, что помогает отстраивать дома в Киевской области

фото - boxingscene.com

Новина українською

Чемпион WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик (20-0, 13 КО) рассказал о том, что он помогает отстраивать дома в Киевской области, которые пострадали от российских оккупантов.

"Собираю на это деньги на международной арене. Понимаю, что все это может затянуться, но хочется, чтобы люди поскорее вернулись в свои дома. Я общался с этими людьми, там были те, кто выехал ранее из Донецка, были люди из Крыма. И бах – у них ничего нет.

Читайте такжеУсик: Хочется, чтобы война завтра – бах, взяла и закончилась, чтобы мы летом были в Ялте

Хочется помочь людям. Но я не хочу об этом говорить...

Дорого ли все это стоит? Хотите, чтобы сумму назвал? Дал 10 или 12 миллионов на то, чтобы отстроить", – сказал Усик.

По теме
yellow-arrow
Россияне в Запорожской области рыли окопы, а выкопали сибирскую язву
yellow-arrow
На войне с Россией погибло 287 украинских спортсменов и тренеров, 40 тысяч выехали за границу
yellow-arrow
ВСУ добились успехов на Херсонщине, за сутки уничтожено до 22 единиц боевой техники врага
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Александр Усик война с россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде