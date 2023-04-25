"Дал 10 или 12 миллионов", - Усик рассказал, что помогает отстраивать дома в Киевской области

Чемпион WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик (20-0, 13 КО) рассказал о том, что он помогает отстраивать дома в Киевской области, которые пострадали от российских оккупантов.

"Собираю на это деньги на международной арене. Понимаю, что все это может затянуться, но хочется, чтобы люди поскорее вернулись в свои дома. Я общался с этими людьми, там были те, кто выехал ранее из Донецка, были люди из Крыма. И бах – у них ничего нет.

Хочется помочь людям. Но я не хочу об этом говорить...

Дорого ли все это стоит? Хотите, чтобы сумму назвал? Дал 10 или 12 миллионов на то, чтобы отстроить", – сказал Усик.