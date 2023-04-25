Летайте самолетами Аэрофлота. Польская авиакомпания не пустила на борт российскую теннисистку
Не помогло даже то, что папа в ООН служит дипломатом
фото из соцсетей
Российская теннисистка Виталия Дьяченко (250 номер WTA) пожаловалась на польскую авиакомпанию, которая не пустила ее на борт своего самолета.
Дьяченко в соцсетях рассказала, почему она не смогла из Египта прилететь на турнир во Францию.
"Мне отказали в вылете на турнир на Корсику авиакомпанией LOT Airlines по направлению Каир — Варшава — Ницца, так как я обладательница российского паспорта. Правила авиакомпании — запретить летать русским рейсами LOT Airlines!
У меня были все письма поддержки от WTA, ITF, но правила современного тенниса ничего не значат для реальности. Кроме того, у меня было рекомендательное письмо от моего отца, который родился в Украине и работает в Организации Объединенных Наций.
В итоге я застряла на 18 часов в аэропорту Каира, спала на скамейках, не имея еды и возможности покинуть аэропорт!
Конец истории: ночевала в аэропорту, со мной обращались как с человеком третьего сорта, потратила пару тысяч евро, теперь нет возможности попасть на турнир, так как нет маршрута из-за авиакомпаний, которые не перевозят россиян. В конце концов, я должна отказаться от участия, и единственный вариант — вернуться домой и пропустить еще один турнир из-за этой ситуации", — написала Дьяченко в сторис Instagram.
Чуть позже авиакомпания подтвердила отказ Дьяченко в регистрации на рейс из-за её гражданства.
"LOT Polish Airlines не могли принять на своем рейсе гражданку Российской Федерации, действуя в соответствии с постановлением министра внутренних дел и администрации от 13 марта 2020 года о временном приостановлении или ограничении пограничного движения на определённых пунктах пересечения границы", - говорится в заявлении LOT.
Популярное сейчас
- УЕФА поздравил Олега Гусева, вспомнив его гол в ворота Манчестер Сити – ВИДЕО
- Экс-форвард молодежки Шахтера пропал под Бахмутом
- Впервые за 60 лет Динамо возглавил бывший вратарь. До Шовковского таких было еще четверо
- Мощный взрыв на перекрестке. Появилось видео момента падения российской бомбы в Белгороде
- Красотка дня. Невероятная подруга звездного одноклубника Мудрика в Челси. ФОТО
- София Причина. Не только арбитр, но и привлекательная и жизнерадостная девушка - ФОТО