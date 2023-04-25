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Летайте самолетами Аэрофлота. Польская авиакомпания не пустила на борт российскую теннисистку

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(3 голосов)

Не помогло даже то, что папа в ООН служит дипломатом

Летайте самолетами Аэрофлота. Польская авиакомпания не пустила на борт российскую теннисистку

фото из соцсетей

Новина українською

Российская теннисистка Виталия Дьяченко (250 номер WTA) пожаловалась на польскую авиакомпанию, которая не пустила ее на борт своего самолета.

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Дьяченко в соцсетях рассказала, почему она не смогла из Египта прилететь на турнир во Францию.

"Мне отказали в вылете на турнир на Корсику авиакомпанией LOT Airlines по направлению Каир — Варшава — Ницца, так как я обладательница российского паспорта. Правила авиакомпании — запретить летать русским рейсами LOT Airlines!

У меня были все письма поддержки от WTA, ITF, но правила современного тенниса ничего не значат для реальности. Кроме того, у меня было рекомендательное письмо от моего отца, который родился в Украине и работает в Организации Объединенных Наций.

В итоге я застряла на 18 часов в аэропорту Каира, спала на скамейках, не имея еды и возможности покинуть аэропорт!

Конец истории: ночевала в аэропорту, со мной обращались как с человеком третьего сорта, потратила пару тысяч евро, теперь нет возможности попасть на турнир, так как нет маршрута из-за авиакомпаний, которые не перевозят россиян. В конце концов, я должна отказаться от участия, и единственный вариант — вернуться домой и пропустить еще один турнир из-за этой ситуации", — написала Дьяченко в сторис Instagram.

Чуть позже авиакомпания подтвердила отказ Дьяченко в регистрации на рейс из-за её гражданства.

"LOT Polish Airlines не могли принять на своем рейсе гражданку Российской Федерации, действуя в соответствии с постановлением министра внутренних дел и администрации от 13 марта 2020 года о временном приостановлении или ограничении пограничного движения на определённых пунктах пересечения границы", - говорится в заявлении LOT.

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В статье: война с россией Виталия Дьяченко
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Комментарии (4)
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download1 (huyersk)
25.04.2023 в 23:17
Краса, брати-поляки!
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+1
0
adey (Korosten)
25.04.2023 в 23:16
а чому у неї на задниці американські зорі, а не аквафреш..?
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0
0
kalan-86 (Анкара)
25.04.2023 в 22:45
Бо нех шастать. Грай у раші.
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0
0
Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
25.04.2023 в 22:43
А чого ви хотіли? Тепер до бандитсько-терористичної недокраїни таке відношення буде у всіх цивілізованих країнах, ви всі винні, якщо підтримуєте або мовчите за ваших недовождів
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0
0

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