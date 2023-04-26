Сделали акцент на артиллерию, боевые машины и автомобильную технику. Генштаб – о потерях РФ за 25.04
+640
Zelenskiy Official
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 26.04.23 ориентировочно составили:
- личного состава – около 188410 (+640) человек ликвидировано,
- танков – 3692 (+4) ед,
- боевых бронированных машин – 7162 (+11) ед,
- артиллерийских систем – 2877 (+14) ед,
- РСЗО – 539 (+0) ед,
- средства ПВО – 292 (+1) ед,
- самолетов – 308 (+0) ед,
- вертолетов – 294 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 2440 (+3),
- крылатые ракеты – 911 (+0),
- корабли / катера – 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 5792 (+8) ед,
- специальная техника – 352 (+7).
Данные уточняются.
По теме
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Палкин поддержал идею создания Союза европейских клубов (UEC)
- Бурбас: Днепр-1 и Заря в этом году еще не выплатили игрокам ни одной зарплаты
- Цыганков vs Лунин. Жирона – Реал. АУДИО онлайн трансляция матча 31-го тура Ла Лиги
- Россиян стало еще почти на семь сотен меньше. Генштаб обновил потери оккупантов на войне
- Ребров, Зинченко, Яремчук и Ярмоленко купили флаг АЗОВА за 2,3 миллиона гривен. ФОТО
- София Причина. Не только арбитр, но и привлекательная и жизнерадостная девушка - ФОТО
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
4500 грн
2На сайт
1500 грн