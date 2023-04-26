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Сделали акцент на артиллерию, боевые машины и автомобильную технику. Генштаб – о потерях РФ за 25.04

Общие новости
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+640

Сделали акцент на артиллерию, боевые машины и автомобильную технику. Генштаб – о потерях РФ за 25.04

Zelenskiy Official

Новина українською

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 26.04.23 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 188410 (+640) человек ликвидировано,
  • танков – 3692 (+4) ед,
  • боевых бронированных машин – 7162 (+11) ед,
  • артиллерийских систем – 2877 (+14) ед,
  • РСЗО – 539 (+0) ед,
  • средства ПВО – 292 (+1) ед,
  • самолетов – 308 (+0) ед,
  • вертолетов – 294 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 2440 (+3),
  • крылатые ракеты – 911 (+0),
  • корабли / катера – 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 5792 (+8) ед,
  • специальная техника – 352 (+7).

Данные уточняются.

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В статье: война с россией Генштаб ЗСУ генштаб
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