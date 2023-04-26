В Генштабе и ОК Юг предупредили о высокой вероятности ракетных и авиационных ударов по всей Украине
Оперативная информация по состоянию на 06:00 26.04.2023 относительно российского вторжения
Zelenskiy Official
Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой, отмечает Генштаб. В Черном море корабельная группировка врага увеличена до 13 кораблей, а количество ракетоносителей – вдвое, добавили в ОК "Юг".
Сейчас на боевом дежурстве россиян – 2️ надводных и 2️ подводных ракетоносителя, общий залп "Калибров" может достигать 24 ракет. Уровень ракетной угрозы очень высокий.
Подразделениями сил обороны Украины в течение минувших суток было отражено 39 атак противника на указанных участках фронта. Самые ожесточенные бои продолжаются за Бахмут и Марьинку.
Авиация Сил обороны за минувшие сутки нанесла 6 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов, а также удар по зенитно-ракетному комплексу. Также сбито 2 вражеских разведывательных БпЛА – типа "Зала" и "Орлан-10". Подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили зенитно-ракетный комплекс, 4 района сосредоточения личного состава и радиолокационную станцию агрессора.
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