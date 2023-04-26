Командующий Сил специальных операций ВСУ Украины посетил Бахмут

Командующий Сил специальных операций бригадный генерал Виктор Хоренко посетил город-крепость, он ознакомился с текущей ситуацией и пообщался с воинами подразделений ССО, которые обороняют Бахмут от российских захватчиков.

"Действительно, ситуация в Бахмуте сложная, однако, кто, как не вы знаете, что надо делать и как действовать в текущих условиях. Ваша работа здесь еще раз доказывает, что ССО – это прежде всего преимущество качества над количеством".

Хоренко отметил важность работы групп специального назначения при обороне Бахмута и отметил профессионализм операторов Сил спецопераций.

Уже длительное время воины Сил специальных операций ВСУ в полном объеме выполняют задачи по обороне города, который остается самой горячей точкой фронта. Несмотря на преимущество врага и массированные атаки, направленные на уничтожение городских кварталов, операторы ССО ВСУ наносят противнику удары на ключевых участках, уничтожают его личный состав и выполняют ряд других задач, препятствуя продвижению российских войск и их попыткам захватить город.