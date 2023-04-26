В РФ сделали инструкцию на случай воздушной атаки 9 мая. В ГУР МО россиянам посоветовали не идти на парад

Россиянам посоветовали не идти на парад 9 мая и вообще держаться подальше от военных преступников и техники. Соответствующее предупреждение озвучил представитель ГУР МО Андрей Юсов в комментарии изданию Obozrevatel.

Украина и военная разведка владеют всей информацией относительно всех мероприятий рашистов, которые запланированы на 9 мая. Включая меры по безопасности, включая маршруты и рассадку охраны главных личностей военных преступников РФ. Юсов отметил:

"Конечно, если говорить о каких-то акцентах или советах, то, думаю, что рядовым россиянам, гражданским, мирным жителям, которые не связаны с военными преступниками, которые не связаны с военными преступлениями и агрессией России против Украины, стоит все дни, как, собственно, и все грядущие, избегать присутствия и нахождения рядом с военными преступниками и рядом с военными объектами, которые могут использоваться в агрессии так называемой Российской Федерации против Украины". "Украина делает и будет делать все, чтобы защитить себя от военной агрессии современной так называемой Российской Федерации – Московии. Все для того, чтобы деоккупировать территории, что обязательно случится, и вернуться к границам 91-го года и также обязательно сделает все для справедливого наказания военных преступников и всех, кто имеет отношение к этой геноцидной войне современной России против Украины".

В Кремле не на шутку напуганы успехами украинских беспилотников в доставке "бавовны" на территорию России и волнуются за свою технику, которую собираются стянуть на парад 9 мая. В Москве разработали инструкцию на случай нападения наших БпЛА.

В распоряжении редакции Obozrevatel есть копии соответствующих документов: инструкции, порядка постановки механизированной колонны и расчета личного состава. Инструкция выдана оператору комплекса радиоподавления "Силок-01" на случай "обнаружения БпЛА на территории парадной площади".

"В случае обнаружения в эфире канала управления БпЛА оператор подает команду по рации "Воздух 88", докладывает начальнику штаба сбора механизированной колонны характеристики летательного аппарата и запрашивает разрешение на подавление. Получив разрешение, оператор переводит комплекс в режим постановки помехи в указанном диапазоне и на частотах спутниковых систем навигации в течение 5 минут".

В случае обнаружения беспилотника нужно докладывать в органы ФСБ. В инструкции также указан телефон подполковника службы Литвинова, которому нужно позвонить. Судя по документам, в параде примет участие более 40 российских танков, среди которых двенадцать Т-72, двенадцать Т-80, двенадцать Т-90 и пять "Армат", а также десять гаубиц "Мста-С", восемь ракетных комплексов "Искандер", восемь ЗРК "С-400" и около сотни различных БТРов и боевых машин.

Напомним, в России решили закрыть Красную площадь для посещения на 2 недели из-за подготовки к параду. В Москве отменили парад на 1 мая. Его побоялись проводить из-за "повышенного уровня террористической опасности".