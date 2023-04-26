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Великобритания уже передала ВСУ снаряды с обедненным ураном

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Для танков Challenger 2

Великобритания уже передала ВСУ снаряды с обедненным ураном

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Великобритания уже передала Украине тысячи снарядов для танков Challenger 2, в том числе и с обедненным ураном. Об этом говорится в письменных ответах заместителя министра обороны Великобритании Джеймса Хиппи на вопрос депутата Кенни Макаскилла от шотландской партии "Альба".

– Сколько снарядов с обедненным ураном Великобритания поставила Украине для использования в танках "Challenger 2", и сколько из них уже было применено?

– Мы отправили тысячи боеприпасов Challenger 2 в Украину, в том числе бронебойные снаряды с обедненным ураном. Из соображений безопасности мы не будем комментировать цифры в контексте использования Украиной предоставленных боеприпасов.

После этих заявлений посольство россии в Лондоне заявило, что Великобритания "не сможет избежать ответственности за последствия применения в Украине снарядов с обедненным ураном, которые были переданы ВСУ". Об этом написал российский пропагандистский ресурс тасс.

Ранее страна-агрессор уже устраивала истерику из-за передачи Украине снарядов с обедненным ураном. В РФ пытались выставить эти боеприпасы в рамках информационной повестки чуть ли не ядерным оружием.

Обедненный уран – это материал, который остается после удаления большей части высокорадиоактивной формы урана из природной урановой руды. Обедненный уран используется для брони танков, бронебойных пуль, а также в качестве утяжелителей для балансировки самолетов.

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В статье: война с россией Challenger 2
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