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"Клоун. А Россия – террористическое государство". Министр иностранных дел Чехии ответил Лаврову

Общие новости
(1 голосов)

Лаконично и понятно

"Клоун. А Россия – террористическое государство". Министр иностранных дел Чехии ответил Лаврову

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский в ответ на комментарии главы мид рф сергея лаврова о чешском президенте назвал российского дипломата клоуном.

"Высказывания клоуна Лаврова о нашем президенте Петре Павеле просто смешны. Россия – террористическое государство, и ее руководство должно предстать перед международным трибуналом".

Липавский не конкретизировал высказывания Лаврова, о которых идет речь. Однако недавно глава мид рф заявил о "несоответствии политическим нормам" реакции президента Чехии на позицию Китая по Украине. Напомним, Павел считает, что Поднебесной нельзя доверять как посреднику в установлении мира между РФ и Украиной – Пекину выгодно продолжать войну.

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В статье: война с россией сергей лавров
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Комментарии (1)
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Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
26.04.2023 в 12:33
Так і є
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