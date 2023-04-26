"Клоун. А Россия – террористическое государство". Министр иностранных дел Чехии ответил Лаврову
Лаконично и понятно
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Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский в ответ на комментарии главы мид рф сергея лаврова о чешском президенте назвал российского дипломата клоуном.
"Высказывания клоуна Лаврова о нашем президенте Петре Павеле просто смешны. Россия – террористическое государство, и ее руководство должно предстать перед международным трибуналом".
Výroky klauna Lavrova na adresu našeho prezidenta @prezidentpavel jsou k smíchu. Rusko je teroristický stát a jeho vedení patří před mezinárodní tribunál.— Jan Lipavský (@JanLipavsky) April 25, 2023
Липавский не конкретизировал высказывания Лаврова, о которых идет речь. Однако недавно глава мид рф заявил о "несоответствии политическим нормам" реакции президента Чехии на позицию Китая по Украине. Напомним, Павел считает, что Поднебесной нельзя доверять как посреднику в установлении мира между РФ и Украиной – Пекину выгодно продолжать войну.
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