"Клоун. А Россия – террористическое государство". Министр иностранных дел Чехии ответил Лаврову

Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский в ответ на комментарии главы мид рф сергея лаврова о чешском президенте назвал российского дипломата клоуном.

"Высказывания клоуна Лаврова о нашем президенте Петре Павеле просто смешны. Россия – террористическое государство, и ее руководство должно предстать перед международным трибуналом".

Výroky klauna Lavrova na adresu našeho prezidenta @prezidentpavel jsou k smíchu. Rusko je teroristický stát a jeho vedení patří před mezinárodní tribunál. — Jan Lipavský (@JanLipavsky) April 25, 2023

Липавский не конкретизировал высказывания Лаврова, о которых идет речь. Однако недавно глава мид рф заявил о "несоответствии политическим нормам" реакции президента Чехии на позицию Китая по Украине. Напомним, Павел считает, что Поднебесной нельзя доверять как посреднику в установлении мира между РФ и Украиной – Пекину выгодно продолжать войну.