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Британская разведка – о ключевом событии недели в боях за Бахмут и текущей ситуации в городе-крепости

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ВСУ пытаются удержать контроль над маршрутом поставки 0506

Британская разведка – о ключевом событии недели в боях за Бахмут и текущей ситуации в городе-крепости

Getty Images_

Новина українською

В западных районах города Бахмут Донецкой области продолжаются тяжелые бои на коротких дистанциях. Ключевым событием прошлой недели стали бои на окраинах города, особенно возле села Хромовое, поскольку Украина пытается удержать контроль над маршрутом снабжения 0506.

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Другие варианты снабжения Украины в Бахмут, вероятно, затруднены из-за сложных условий на грунтовых дорогах, отмечает британская разведка в своей свежей сводке от 26 апреля.

Поскольку город находится под обстрелами уже более 11 месяцев, украинская оборона Бахмута теперь интегрирована как один из элементов гораздо более глубокой оборонительной зоны, которая включает город Часов Яр на западе.

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В статье: война с россией британская разведка Разведка Британии Бахмут
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