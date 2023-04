В Google Maps обновили спутниковую карту Украины – в Мариуполе обнаружили новые массовые захоронения

Google Maps обновил спутниковые снимки Мариуполя и Киевской области. Судя по уровню разрушения, фото датированы весной 2022 года, поэтому никаких военных тайн ВСУ они не откроют. Предыдущие спутниковые снимки были датированы в основном 2021 годом.

На снимках Мариуполя обнаружили новые массовые захоронения, об этом сообщил советник мэра города Петр Андрющенко:

google updated mariupol maps and I am in a very dark wormhole of staring at the devastation and clicking on pins of places that used to be instead of today’s ruins. like digital ghosts of the life that genocide robbed us of.



my heart aches so much. pic.twitter.com/NjjNtPQ1hy