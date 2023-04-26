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В Google Maps обновили спутниковую карту Украины – в Мариуполе обнаружили новые массовые захоронения

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В Google Maps обновили спутниковую карту Украины – в Мариуполе обнаружили новые массовые захоронения

Google Maps

Новина українською

Google Maps обновил спутниковые снимки Мариуполя и Киевской области. Судя по уровню разрушения, фото датированы весной 2022 года, поэтому никаких военных тайн ВСУ они не откроют. Предыдущие спутниковые снимки были датированы в основном 2021 годом.

На снимках Мариуполя обнаружили новые массовые захоронения, об этом сообщил советник мэра города Петр Андрющенко:

"Теперь можете увидеть город после российских обстрелов. Разбомбленный Драматический Театр еще до разбора завалов и с надписью "Дети". Мариуполь в ранах перед демонтажем. Судя по истории разрушений – фото со спутника сделано в разные даты после середины марта 2022 года".

"Но нам интересно другое. Мы детально проработали карту всех кладбищ. И нашли новые сектора массовых захоронений на Новотроицком кладбище (Левобережное кладбище). Секторы по размеру визуально больше братских могил в с. Виноградное или с. Мангуш. Возвращаясь в историю оккупации, Новотроицкое кладбище было достаточно долгое время (примерно до середины июля) закрыто и под контролем оккупантов".

"Кто похоронен и в какой период по состоянию на сейчас неизвестно. Будем пытаться выяснить, насколько это возможно. Вся истина будет установлена окончательно после деоккупации Мариуполя. Поэтому не снижаем активности мониторинга и получения информации о преступлениях россии в Мариуполе ни на минуту. Пока последний преступник оккупантов не будет наказан. Только так".

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В статье: война с россией Петр Андрющенко
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Источник:
t.me/andriyshTime

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