В Google Maps обновили спутниковую карту Украины – в Мариуполе обнаружили новые массовые захоронения

Google Maps обновил спутниковые снимки Мариуполя и Киевской области. Судя по уровню разрушения, фото датированы весной 2022 года, поэтому никаких военных тайн ВСУ они не откроют. Предыдущие спутниковые снимки были датированы в основном 2021 годом.

На снимках Мариуполя обнаружили новые массовые захоронения, об этом сообщил советник мэра города Петр Андрющенко:

"Теперь можете увидеть город после российских обстрелов. Разбомбленный Драматический Театр еще до разбора завалов и с надписью "Дети". Мариуполь в ранах перед демонтажем. Судя по истории разрушений – фото со спутника сделано в разные даты после середины марта 2022 года". "Но нам интересно другое. Мы детально проработали карту всех кладбищ. И нашли новые сектора массовых захоронений на Новотроицком кладбище (Левобережное кладбище). Секторы по размеру визуально больше братских могил в с. Виноградное или с. Мангуш. Возвращаясь в историю оккупации, Новотроицкое кладбище было достаточно долгое время (примерно до середины июля) закрыто и под контролем оккупантов". "Кто похоронен и в какой период по состоянию на сейчас неизвестно. Будем пытаться выяснить, насколько это возможно. Вся истина будет установлена окончательно после деоккупации Мариуполя. Поэтому не снижаем активности мониторинга и получения информации о преступлениях россии в Мариуполе ни на минуту. Пока последний преступник оккупантов не будет наказан. Только так".

Google Maps updated its satellite images of #Mariupol. pic.twitter.com/d2PmP7wXqN — NEXTA (@nexta_tv) April 26, 2023

google updated mariupol maps and I am in a very dark wormhole of staring at the devastation and clicking on pins of places that used to be instead of today’s ruins. like digital ghosts of the life that genocide robbed us of.



my heart aches so much. pic.twitter.com/NjjNtPQ1hy — вареничок.еріставі ????????????️‍???? (@maksymeristavi) April 26, 2023