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Элина Свитолина - Аляксандра Саснович: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

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Украинка продолжает набирать форму

Элина Свитолина - Аляксандра Саснович: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Для бывшей первой ракетки Украины Элины Свитолиной это будет пятый матч после годичной паузы и возвращения на корт. Сегодня 28-летняя Свитолина проведет поединок с белорусской Аляксандрой Саснович. У Элины после камбека только одна победа и три поражения. При этом стоит отметить, что в каждом своем матче в 2023-м украинка брала по меньшей мере один сет. Ранее соперницы встречались дважды на хардовом турнире в австралийском Брисбене и имеют по одной победе в очных поединках.

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Матч между Свитолиной и Саснович на теннисном турнире WTA в Мадриде состоится вторым запуском на центральном корте. Его ориентировочное начало в 13.30.

Теннис. WTA. Мадрид. Первый круг
26 апреля. Начало ориентировочно в 13:30
Элина Свитолина (Украина, 1088) - Аляксандра Саснович (Беларусь, 47)
Трансляция – канал Setanta Sports+ на сервисе MEGOGO

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В статье: Элина Свитолина Александра Саснович смотреть футбол онлайн
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