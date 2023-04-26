Элина Свитолина - Аляксандра Саснович: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Украинка продолжает набирать форму
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Для бывшей первой ракетки Украины Элины Свитолиной это будет пятый матч после годичной паузы и возвращения на корт. Сегодня 28-летняя Свитолина проведет поединок с белорусской Аляксандрой Саснович. У Элины после камбека только одна победа и три поражения. При этом стоит отметить, что в каждом своем матче в 2023-м украинка брала по меньшей мере один сет. Ранее соперницы встречались дважды на хардовом турнире в австралийском Брисбене и имеют по одной победе в очных поединках.
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Матч между Свитолиной и Саснович на теннисном турнире WTA в Мадриде состоится вторым запуском на центральном корте. Его ориентировочное начало в 13.30.
Теннис. WTA. Мадрид. Первый круг
26 апреля. Начало ориентировочно в 13:30
Элина Свитолина (Украина, 1088) - Аляксандра Саснович (Беларусь, 47)
Трансляция – канал Setanta Sports+ на сервисе MEGOGO
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