Центр технического обслуживания танков Leopard 2 в Польше заработает уже скоро – известны сроки

Танки Leopard 2A4 и 2A6, с помощью которых ВСУ дают отпор врагу, будут обслуживаться и ремонтироваться на заводе "Bumar-Labędy" в Гливице. Сервисный центр начнет свою работу уже в мае. Об этом, посетив в среду утром механический завод "Bumar-Labędy S.A." в Гливице, сообщили премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий и глава Минобороны страны Мариуш Блащак.

Глава Минобороны также добавил, что создание центра поспособствует появлению дополнительных рабочих мест в Гливице.

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Компания занимается обслуживанием и модернизацией танков уже 20 лет.

В Гливице также ремонтируются и модернизируются польские танки семейства Т-72, которые, по информации украинской стороны, "хорошо показывают себя в руках украинцев на фронте".