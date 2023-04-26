Центр технического обслуживания танков Leopard 2 в Польше заработает уже скоро – известны сроки
В городе Гливице
Ministerstwo Obrony Narodowej
Танки Leopard 2A4 и 2A6, с помощью которых ВСУ дают отпор врагу, будут обслуживаться и ремонтироваться на заводе "Bumar-Labędy" в Гливице. Сервисный центр начнет свою работу уже в мае. Об этом, посетив в среду утром механический завод "Bumar-Labędy S.A." в Гливице, сообщили премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий и глава Минобороны страны Мариуш Блащак.
Глава Минобороны также добавил, что создание центра поспособствует появлению дополнительных рабочих мест в Гливице.
Компания занимается обслуживанием и модернизацией танков уже 20 лет.
В Гливице также ремонтируются и модернизируются польские танки семейства Т-72, которые, по информации украинской стороны, "хорошо показывают себя в руках украинцев на фронте".
Wicepremier @mblaszczak w #Gliwice: czołgi #Leopard są doskonale znane załodze Zakładów Mechanicznych #Bumar - Łabędy. Doświadczenie pracowników będzie wykorzystane. Przed firmą otwiera się wielka szansa rozwoju.— Ministerstwo Obrony Narodowej ???????? (@MON_GOV_PL) April 26, 2023
-#FamilyPhoto pic.twitter.com/NVr85qP5aT
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