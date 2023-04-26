  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Центр технического обслуживания танков Leopard 2 в Польше заработает уже скоро – известны сроки
В тренде

Центр технического обслуживания танков Leopard 2 в Польше заработает уже скоро – известны сроки

Общие новости
Обновлено
(1 голосов)

В городе Гливице

Центр технического обслуживания танков Leopard 2 в Польше заработает уже скоро – известны сроки

Ministerstwo Obrony Narodowej

Новина українською

Танки Leopard 2A4 и 2A6, с помощью которых ВСУ дают отпор врагу, будут обслуживаться и ремонтироваться на заводе "Bumar-Labędy" в Гливице. Сервисный центр начнет свою работу уже в мае. Об этом, посетив в среду утром механический завод "Bumar-Labędy S.A." в Гливице, сообщили премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий и глава Минобороны страны Мариуш Блащак.

Глава Минобороны также добавил, что создание центра поспособствует появлению дополнительных рабочих мест в Гливице.

Читайте такжеRheinmetall откроет в Румынии центр технического обслуживания оружия для Украины – названы сроки

Компания занимается обслуживанием и модернизацией танков уже 20 лет.

В Гливице также ремонтируются и модернизируются польские танки семейства Т-72, которые, по информации украинской стороны, "хорошо показывают себя в руках украинцев на фронте".

По теме
yellow-arrow
МИД КНР: Китай не будет сидеть сложа руки и использовать ситуацию в корыстных целях
yellow-arrow
Фарерские острова - Украина: смотреть онлайн матч отбора на Евро по гандболу
yellow-arrow
Украина - Эстония: смотреть онлайн бесплатно, прямая видеотрансляция матча ЧМ по хоккею
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с россией Матеуш Моравецкий Leopard 2 Мариуш Блащак
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
polskieradio24.pl

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде