Украина U18 - Венгрия U18: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция матча ЧМ по хоккею

В прошлом году соперники пересекались на хоккейном ЧМ в дивизионе ІВ. Тогда свое единственное поражение Украина потерпела именно от венгров. На этот раз встреча состоится уже в рамках дивизиона ІА. На текущем чемпионате мира "желто-синие" провели уже две игры: сначала в серии буллитов одолели Францию, а затем уступили Дании.

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Напомним, что в группе сборной Украины шесть команд. В элиту юниорского хоккея выходит победитель группы, последняя команда вылетает в дивизион В.

Хоккей. Чемпионат мира U18. Дивизион ИА. 3-й тур

26 апреля. Начало в 17:00

Украина U18 - Венгрия U18

Трансляция – ФХУ