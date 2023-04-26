МИД КНР: Китай не будет сидеть сложа руки и использовать ситуацию в корыстных целях

Помощник министра иностранных дел КНР Хуа Чуньин сделала ряд заявлений в своем Твиттере после телефонного разговора президента Украины Владимира Зеленского и председателя КНР Си Цзиньпина:

"Китай последовательно и четко выражает свою готовность развивать двусторонние отношения с Украиной. Две стороны должны продолжать традиции взаимного уважения и искренности и продвигать вперед китайско-украинское стратегическое партнерство. Что касается украинского кризиса, Китай всегда стоит на стороне мира. Его основная позиция заключается в содействии мирным переговорам".

"Все, что делает Китай, не подлежит сомнению. Диалог и переговоры – единственный жизнеспособный путь вперед. Китай не создавал кризис в Украине и не является его стороной. Будучи постоянным членом Совета Безопасности ООН и ответственной крупной страной, Китай не будет сидеть сложа руки, не будет подливать масла в огонь и тем более использовать ситуацию в своих корыстных целях".

"Хочется надеяться, что все стороны серьезно задумаются над кризисом в Украине и совместно изучат пути установления прочного мира и стабильности в Европе путем диалога. Сейчас, когда рациональное мышление и голоса звучат все чаще, важно воспользоваться возможностью и создать благоприятные условия для политического урегулирования кризиса".

"Китай предоставил Украине несколько партий гуманитарной помощи и будет продолжать оказывать ее в меру своих возможностей. Китай направит специального представителя правительства КНР по евразийским делам в Украину и другие страны для углубленного общения со всеми сторонами по вопросам политического урегулирования украинского кризиса".