Зеленский назначил посла Украины в Китае
У Украины не было посла в Пекине с 14 февраля 2021 года
Getty Images / Global Images Ukraine
Президент Владимир Зеленский назначил уволенного в марте министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Павла Рябикина чрезвычайным и полномочным послом Украины в Китае.
Соответствующий указ опубликован на сайте президента.
Напомним, ранее Рябикин возглавлял Министерство по стратегическим отраслям промышленности и был уволен Советом с этой должности 20 марта текущего года.
Отметим также, что у Украины не было посла в Пекине с момента смерти Сергея Камышева 14 февраля 2021 года.
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Источник:Сайт Президента Украины
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