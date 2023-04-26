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Зеленский назначил посла Украины в Китае

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У Украины не было посла в Пекине с 14 февраля 2021 года

Зеленский назначил посла Украины в Китае

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Президент Владимир Зеленский назначил уволенного в марте министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Павла Рябикина чрезвычайным и полномочным послом Украины в Китае.

Соответствующий указ опубликован на сайте президента.

Напомним, ранее Рябикин возглавлял Министерство по стратегическим отраслям промышленности и был уволен Советом с этой должности 20 марта текущего года.

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Отметим также, что у Украины не было посла в Пекине с момента смерти Сергея Камышева 14 февраля 2021 года.

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В статье: война с россией
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