Состоялся очередной обмен пленными: Украина вернула домой 42 военных и 2 гражданских. ФОТО, ВИДЕО

Состоялся очередной обмен пленными. Украина вернула домой 42 военных и 2 гражданских .

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Офиса президента Андрей Ермак.

"Очередной обмен пленными. Нам удалось вернуть домой 44 наших людей. Среди них - 36 рядовых и сержантов и 6 офицеров. Это военные, пограничники, нацгвардейцы, моряки. Люди защищали Мариуполь, "Азовсталь", Херсонщину, сражались с врагом на Востоке", – информирует Ермак.

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Также, по его словам, мы освободили двух гражданских.

"Среди освобожденных есть раненые, которых враг истязал в плену. Также есть двое мужчин, жен которых ранее освободили из плена. Наша команда, Координационный штаб по обращению с военнопленными, продолжаем выполнять задачу президента Владимира Зеленского, звучащую четко: "вернуть домой всех", - добавляет он.