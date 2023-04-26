ЗРК Patriot уже на боевом дежурстве в Украине. Командующий Воздушными силами показал ВИДЕО
Комплексы уже прикрывают Украину
Getty Images / Global Images Ukraine
Зенитно-ракетный комплекс "Patriot" уже встал на боевое дежурство в Украине.
Об этом написал на своей странице в соцсети командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук и опубликовал видео, на котором запечатлен ЗРК "Patriot" под управлением украинских воинов.
"С апреля 2023 года ЗРК "Patriot" – на боевом дежурстве в Украине! Современная западная техника имеет свои особенности, но наши защитники неба быстро ею овладевают, и уже готовы уничтожать российского оккупанта! Командир дивизиона разрешил мне немного протестовать "Patriot". Спасибо, Артем, давно мечтал это сделать! А еще благодарю западных партнеров, руководство государства и войска, что Воздушные Силы наконец-то получили то, чего так стремились – оружие против "баллистики"! Держим небо!", - написал он в комментарии к видео.
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