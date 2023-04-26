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ЗРК Patriot уже на боевом дежурстве в Украине. Командующий Воздушными силами показал ВИДЕО

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Комплексы уже прикрывают Украину

ЗРК Patriot уже на боевом дежурстве в Украине. Командующий Воздушными силами показал ВИДЕО

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Зенитно-ракетный комплекс "Patriot" уже встал на боевое дежурство в Украине.

Об этом написал на своей странице в соцсети командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук и опубликовал видео, на котором запечатлен ЗРК "Patriot" под управлением украинских воинов.

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"С апреля 2023 года ЗРК "Patriot" – на боевом дежурстве в Украине! Современная западная техника имеет свои особенности, но наши защитники неба быстро ею овладевают, и уже готовы уничтожать российского оккупанта! Командир дивизиона разрешил мне немного протестовать "Patriot". Спасибо, Артем, давно мечтал это сделать! А еще благодарю западных партнеров, руководство государства и войска, что Воздушные Силы наконец-то получили то, чего так стремились – оружие против "баллистики"! Держим небо!", - написал он в комментарии к видео.

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В статье: война с россией
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