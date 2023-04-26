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В Мурманской области РФ разбился истребитель МиГ-31. ВИДЕО

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Экипаж, к сожалению, катапультировался

В Мурманской области РФ разбился истребитель МиГ-31. ВИДЕО

фото из свободных источников

Новина українською

В Мурманской области РФ разбился истребитель МиГ-31, сообщают российские СМИ.

Авария произошла в районе Мончегорска, расположенного в 115 км к югу от Мурманска в центральной части области. Предварительно, самолет упал в озеро.

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По предварительной информации оба летчика сумели катапультироваться. Сейчас на место следуют экстренные службы. Судя по видео, которое опубликованы в соцсетях, истребитель загорелся в воздухе, а затем начал падать. По данным истчоникв, самолет упал в озеро в поселке Риж-Губа.

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Позже Минобороны РФ подтвердило крушение МиГ-31 ВКС России. В оборонном ведомстве подчеркнули, что самолет упал в безлюдном месте, оба летчика катапультировались, их жизни и здоровью ничего не угрожает. Причин инцидента в Минобороны не назвали.

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В статье: война с россией
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