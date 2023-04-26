Забросали коктейлями Молотова. На Кипре сгорело здание центра науки и культуры России - ВИДЕО

В столице Кипра городе Никосия загорелось здание российского центра науки и культуры. Об этом в среду, 26 апреля, сообщает пресс-секретарь и представитель по связям с общественностью Пожарной службы Кипра Андреас Кеттис.

Российское агентство ТАСС со ссылкой на руководительницу центра Алину Радченко, сообщает, что в здание бросали бутылки с зажигательной смесью.

О пострадавших не сообщается.

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Как рассказал спикер кипрской Пожарной службы, огонь охватил несколько этажей. В тушении пожара участвовали пять пожарных машин и бронетранспортер.

Позже сообщалось, что пожар в здании Российского центра науки и культуры в Никосии локализован, ситуация находится под контролем, однако строению нанесен серьезный ущерб.

"Пожар находится под контролем. Все здание получило значительные повреждения. Силы пожарных остаются для окончательного тушения. Причина пожара будет расследована в сотрудничестве с полицией и, при необходимости, другими государственными учреждениями", — написал Андреас Кеттис.