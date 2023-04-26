Забросали коктейлями Молотова. На Кипре сгорело здание центра науки и культуры России - ВИДЕО
О найденной визитке Яроша пока что не сообщается
фото из соцсетей
В столице Кипра городе Никосия загорелось здание российского центра науки и культуры. Об этом в среду, 26 апреля, сообщает пресс-секретарь и представитель по связям с общественностью Пожарной службы Кипра Андреас Кеттис.
Российское агентство ТАСС со ссылкой на руководительницу центра Алину Радченко, сообщает, что в здание бросали бутылки с зажигательной смесью.
О пострадавших не сообщается.
Как рассказал спикер кипрской Пожарной службы, огонь охватил несколько этажей. В тушении пожара участвовали пять пожарных машин и бронетранспортер.
Позже сообщалось, что пожар в здании Российского центра науки и культуры в Никосии локализован, ситуация находится под контролем, однако строению нанесен серьезный ущерб.
"Пожар находится под контролем. Все здание получило значительные повреждения. Силы пожарных остаются для окончательного тушения. Причина пожара будет расследована в сотрудничестве с полицией и, при необходимости, другими государственными учреждениями", — написал Андреас Кеттис.
Популярное сейчас
- Манчестер Сити – Арсенал. АУДИО онлайн трансляция центрального матча 33-го тура АПЛ
- МИД КНР: Китай не будет сидеть сложа руки и использовать ситуацию в корыстных целях
- "Клоун. А Россия – террористическое государство". Министр иностранных дел Чехии ответил Лаврову
- ВСУ зачищают передовую полосу на левом берегу Днепра. На Херсонщине партизаны взорвали блокпост росгвардии
- Ребров, Зинченко, Яремчук и Ярмоленко купили флаг АЗОВА за 2,3 миллиона гривен. ФОТО
- Красотка дня. Невероятная подруга звездного одноклубника Мудрика в Челси. ФОТО
Новости по теме
- 22:25 Украинские Летайте самолетами Аэрофлота. Польская авиакомпания не пустила на борт российскую теннисистку
- 21:11 Украинские Россияне в Запорожской области рыли окопы, а выкопали сибирскую язву
- 20:53 Украинские На войне с Россией погибло 287 украинских спортсменов и тренеров, 40 тысяч выехали за границу