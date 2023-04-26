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Беленюк - о матче Свитолиной: Не могу понять, украинские спортсмены не должны пожимать руки спортсменам россиянам и белорусам, или не должны вообще участвовать в соревнованиях

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Беленюк хочет, чтобы все украинские спортсмены были в равных условиях

Беленюк - о матче Свитолиной: Не могу понять, украинские спортсмены не должны пожимать руки спортсменам россиянам и белорусам, или не должны вообще участвовать в соревнованиях

Фото: n2tshop.com

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Олимпийский чемпион и народный депутат Жан Беленюк отреагировал на поражение украинки Элины Свитолиной в матче против белоруски Александры Саснович.

Свитолина не пожала руку Саснович после проигранного матча.

Также отметим, что украинское правительство запретило украинским спортсменам выступать на турнирах, к которым допущены россияне и белорусы.

"Я не могу понять, украинские спортсмены не должны пожимать руки спортсменам из россии и белоруси, или не должны вообще участвовать в соревнованиях, где последние присутствуют (более того соревноваться против них) согласно последнему приказу Минспорта?

Я ожидал этого выступления Элины, потому что для меня это является конкретным показателем, ведь она посол президентской платформы United 24.

Я отношусь к ней с огромным уважением, но хочу, чтобы все украинские спортсмены были в равных условиях.

Нельзя одним запрещать выступления на соревнованиях, где присутствуют россияне, а затем с другой стороны наблюдать, как другие спортсмены с ними играют.

Это сплошная несправедливость и Минспорта должно дать ответ по поводу своей политики, последних приказов и перспектив украинского спорта. Гутцайт достаточно молчать", – написал Беленюк.

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В статье: Элина Свитолина Жан Беленюк Олимпиада-2024
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