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Блохин: В газетах писали, что Динамо выиграло Кубок кубков благодаря Чернобылю

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За неделю до финала произошла Чернобільская трагедия

Блохин: В газетах писали, что Динамо выиграло Кубок кубков благодаря Чернобылю

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37 лет назад, 26 апреля 1986 года, прогремела Чернобыльская катастрофа, которая считается крупнейшей за всю историю ядерной энергетики как по количеству погибших и пострадавших от ее последствий, так и по экономическому ущербу. Своими воспоминаниями о том времени поделился легендарный форвард "Динамо" Олег Блохин.

"Я в матче со "Спартаком“ участия не принимал — получил небольшую травму, не успел восстановиться к игре, зато уже в финале Кубка кубков вышел на поле, забил гол. Помню, в одной из французских газет написали, что "Динамо“ выиграло Кубок кубков благодаря Чернобылю (поединок состоялся 2 мая). Мол, мы наглотались радиации и начали бегать как заведенные. Вся футбольная Европа гудела по этому поводу.

В Киеве слухи о трагедии в Чернобыле поползли уже на следующий день после аварии. Сначала им не поверил — думал, утка. Семью из Киева не отправил. Но после возвращения из Франции поговорил с генералом КГБ, который жил в моем доме. Он сказал, что в Чернобыле произошла серьезная вещь. Сразу отправил семью в Миргород к родственникам жены.

Помню, как активно заливали газон. И не только на базе в Конче-Заспе. Выводили радиацию таким образом. В Киеве заливали водой Крещатик и Печерск. Пили красное вино. Мы, правда, сидели на сборах и такой возможности не имели. Я где-то достал дозиметр. Дочке тогда было три года. После прогулки подносил дозиметр к одежде Иры, так он трещал. Какое-то время вообще дочь на улицу не выводили", — отметил Блохин.

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В статье: Олег Блохин Динамо (Киев)
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