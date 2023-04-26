Блохин: В газетах писали, что Динамо выиграло Кубок кубков благодаря Чернобылю
За неделю до финала произошла Чернобільская трагедия
37 лет назад, 26 апреля 1986 года, прогремела Чернобыльская катастрофа, которая считается крупнейшей за всю историю ядерной энергетики как по количеству погибших и пострадавших от ее последствий, так и по экономическому ущербу. Своими воспоминаниями о том времени поделился легендарный форвард "
"Я в матче со "Спартаком“ участия не принимал — получил небольшую травму, не успел восстановиться к игре, зато уже в финале Кубка кубков вышел на поле, забил гол. Помню, в одной из французских газет написали, что "Динамо“ выиграло Кубок кубков благодаря Чернобылю (поединок состоялся 2 мая). Мол, мы наглотались радиации и начали бегать как заведенные. Вся футбольная Европа гудела по этому поводу.
В Киеве слухи о трагедии в Чернобыле поползли уже на следующий день после аварии. Сначала им не поверил — думал, утка. Семью из Киева не отправил. Но после возвращения из Франции поговорил с генералом КГБ, который жил в моем доме. Он сказал, что в Чернобыле произошла серьезная вещь. Сразу отправил семью в Миргород к родственникам жены.
Помню, как активно заливали газон. И не только на базе в Конче-Заспе. Выводили радиацию таким образом. В Киеве заливали водой Крещатик и Печерск. Пили красное вино. Мы, правда, сидели на сборах и такой возможности не имели. Я где-то достал дозиметр. Дочке тогда было три года. После прогулки подносил дозиметр к одежде Иры, так он трещал. Какое-то время вообще дочь на улицу не выводили", — отметил Блохин.
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