У Эрдогана предложили "вместо войны 3-5 лет вести мирные переговоры"
С таким заявлением выступил пресс-секретарь президента Турции
UNN
Спикер президента Турции Эрдогана Ибрагим Калын заявил, что его страна предлагает "прекратить кровопролитие и вести переговоры три-пять лет".
Об этом сообщает агентство Anadolu.
По словам Калына, долгосрочный мир между Украиной и Россией якобы возможен только при условии нового масштабного соглашения Москвы и западных стран. Он отметил, что войну РФ против Украины "нельзя воспринимать лишь с призмы противостояния двух государств".
"Происходящее в Украине говорит о том, что Россия и Запад находятся в поиске нового баланса сил. Важно остановить эту войну и отдать предпочтение дипломатии. Необходимо приложить усилия, чтобы усадить стороны за стол переговоров. Нужно делать ставку на мир, а не войну", — сказал Калын.
Представитель президента Турции заявил, что мир не должен смотреть на гибель людей в Украине.
"Вместо того, чтобы продолжить войну, давайте остановимся на варианте трех или пяти лет мирных переговоров. Главное, остановим кровопролитие. Обсудим возможности продвижения диалога с учетом нынешней ситуации", — предложил Калын.
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