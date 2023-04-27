Россияне ударили по жилым домам в Николаеве
Россия продолжает заниматься терроризмом
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Российские войска нанесли ракетный удар по жилым домам в Николаеве.
По информации губернатора Николаевской области Виталия Кима, по городу предварительно были выпущены четыре ракеты С-300. По меньшей мере, одна из них попала в многоэтажку. Еще два "прилета" были в частные жилые дома. В настоящее время власти региона продолжают уточнять информацию.
Также, по информации жителей Херсона, примерно в то же время производился обстрел их города с левого берега Днепра.
Ранее мы сообщали, что в Мурманской области РФ
По теме
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- У Куртуа нет тени, или Что не так с выступлениями Лунина за мадридский Реал
- Цыганков – Кастельяносу: Наслаждайся этим моментом
- МИД КНР: Китай не будет сидеть сложа руки и использовать ситуацию в корыстных целях
- The Guardian: Партнеры будут принуждать Украину к перемирию, даже несмотря на успех контрнаступления
- Сногсшибательная девушка скандальной английской звезды засветила грудь на камеру. ФОТО
- София Причина. Не только арбитр, но и привлекательная и жизнерадостная девушка - ФОТО
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
4500 грн
2На сайт
1500 грн