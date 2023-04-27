Россияне ударили по жилым домам в Николаеве

Российские войска нанесли ракетный удар по жилым домам в Николаеве.

По информации губернатора Николаевской области Виталия Кима, по городу предварительно были выпущены четыре ракеты С-300. По меньшей мере, одна из них попала в многоэтажку. Еще два "прилета" были в частные жилые дома. В настоящее время власти региона продолжают уточнять информацию.

Также, по информации жителей Херсона, примерно в то же время производился обстрел их города с левого берега Днепра.