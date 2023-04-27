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Россияне ударили по жилым домам в Николаеве

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Россия продолжает заниматься терроризмом

Россияне ударили по жилым домам в Николаеве

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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Российские войска нанесли ракетный удар по жилым домам в Николаеве.

По информации губернатора Николаевской области Виталия Кима, по городу предварительно были выпущены четыре ракеты С-300. По меньшей мере, одна из них попала в многоэтажку. Еще два "прилета" были в частные жилые дома. В настоящее время власти региона продолжают уточнять информацию.

Также, по информации жителей Херсона, примерно в то же время производился обстрел их города с левого берега Днепра.

Ранее мы сообщали, что в Мурманской области РФ разбился истребитель МИГ-31.

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В статье: война с россией Виталий Ким
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