БПЛА, артиллерия, бронированные машины, авто и ПВО. Генштаб – о потерях россиян за 26.04

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 27.04.23 ориентировочно составили:

личного состава – около 188920 (+510) человек ликвидировано,

танков – 3694 (+2) ед,

боевых бронированных машин – 7178 (+16) ед,

артиллерийских систем – 2887 (+10) ед,

РСЗО – 542 (+3) ед,

средства ПВО – 293 (+1) ед,

самолетов – 308 (+0) ед,

вертолетов – 294 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 2461 (+21),

крылатые ракеты – 911 (+0),

корабли / катера – 18 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн – 5805 (+13) ед,

специальная техника – 352 (+0).

Данные уточняются.

Как сообщает Генштаб ВСУ в утренней сводке, за среду было отбито 54 атаки на Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Самые ожесточенные бои в дальнейшем продолжаются за Бахмут и Марьинку.

Авиация Сил обороны Украины за минувшие сутки нанесла 11 ударов по районам сосредоточения оккупантов. Также уничтожено 6 вражеских беспилотных летательных аппаратов. А подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 2 средства противовоздушной обороны и еще 2 важных военных объекта противника.

Россияне в свою очередь нанесли 7 ракетных и 39 авиационных ударов, осуществили 61 обстрел из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и критической инфраструктуре населенных пунктов.