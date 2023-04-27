БПЛА, артиллерия, бронированные машины, авто и ПВО. Генштаб – о потерях россиян за 26.04
+510 оккупантов
Zelenskiy Official
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 27.04.23 ориентировочно составили:
- личного состава – около 188920 (+510) человек ликвидировано,
- танков – 3694 (+2) ед,
- боевых бронированных машин – 7178 (+16) ед,
- артиллерийских систем – 2887 (+10) ед,
- РСЗО – 542 (+3) ед,
- средства ПВО – 293 (+1) ед,
- самолетов – 308 (+0) ед,
- вертолетов – 294 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 2461 (+21),
- крылатые ракеты – 911 (+0),
- корабли / катера – 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 5805 (+13) ед,
- специальная техника – 352 (+0).
Данные уточняются.
Как сообщает Генштаб ВСУ в утренней сводке, за среду было отбито 54 атаки на Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Самые ожесточенные бои в дальнейшем продолжаются за Бахмут и Марьинку.
Авиация Сил обороны Украины за минувшие сутки нанесла 11 ударов по районам сосредоточения оккупантов. Также уничтожено 6 вражеских беспилотных летательных аппаратов. А подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 2 средства противовоздушной обороны и еще 2 важных военных объекта противника.
Россияне в свою очередь нанесли 7 ракетных и 39 авиационных ударов, осуществили 61 обстрел из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и критической инфраструктуре населенных пунктов.
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