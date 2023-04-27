Президент Украины и глава Николаевской ОВА обнародовали информацию об атаке РФ на город
Очередное преступление против человечности не сойдет террористам с рук
Zelenskiy Official
Ночью, 27 апреля, около 01:00 Россия обстреляла Николаев четырьмя ракетами "Калибр", запущенными из акватории Черного моря.
В результате ракетных ударов разрушены и существенно повреждены частные дома, разрушениям подверглась жилая многоэтажка и историческое здание. Также из-за попадания боеприпасов и их обломков возникло два пожара, которые были оперативно ликвидированы подразделениями ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области, отметил председатель ОВА Виталий Ким.
На данный момент известно об одном погибшем и 23 раненых, среди которых ребенок, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
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