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Президент Украины и глава Николаевской ОВА обнародовали информацию об атаке РФ на город

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Очередное преступление против человечности не сойдет террористам с рук

Президент Украины и глава Николаевской ОВА обнародовали информацию об атаке РФ на город

Zelenskiy Official

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Ночью, 27 апреля, около 01:00 Россия обстреляла Николаев четырьмя ракетами "Калибр", запущенными из акватории Черного моря.

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В результате ракетных ударов разрушены и существенно повреждены частные дома, разрушениям подверглась жилая многоэтажка и историческое здание. Также из-за попадания боеприпасов и их обломков возникло два пожара, которые были оперативно ликвидированы подразделениями ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области, отметил председатель ОВА Виталий Ким.

На данный момент известно об одном погибшем и 23 раненых, среди которых ребенок, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

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В статье: война с россией Владимир Зеленский Виталий Ким
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