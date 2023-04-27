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В Мелитополе подорвали полицейского-предателя, который охранял гауляйтера города

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Нетихое утро в Мелитополе

В Мелитополе подорвали полицейского-предателя, который охранял гауляйтера города

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Одиночный взрыв был слышен в самом центре Мелитополя примерно в 5 часов утра 27 апреля, об этом сообщил действующий городской голова Иван Федоров.

Позже он сообщил о ликвидации очередного предателя. Взрыв произошел возле подъезда многоквартирного дома по улице Героев Украины 67. "Больничный" был выписан одному из руководителей оккупационной полиции, который предал Украину и переметнулся на сторону врага. После оккупации подбил своих сотрудников стать предателями.

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Коллаборационист Александр Мищенко умер в больнице. Как пишут российские СМИ, именно этот предатель обеспечивал охрану начальнику военно-гражданской администрации Мелитополя Галине Данильченко во время проведения массовых мероприятий. В остальное время гауляйтерку стерегут чеченцы.

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В статье: война с россией Иван Федоров
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Источник:
t.me/ivan_fedorov_melitopol

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