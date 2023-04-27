На окраинах Санкт-Петербурга ближе к ночи прогремели взрывы

Поздно вечером в среду, 26 апреля, в российском Санкт-Петербурге прогремело несколько взрывов, которые слышали в разных районах города. Местные телеграм-каналы сообщили, что звук доносился до Павловского, Пушкинского и Колпинского районов.

Власти города не прокомментировали ситуацию. В соцсетях сперва появилась информация, что взрывы прогремели вблизи 20-го авиаремонтного завода, на котором сейчас есть военные самолеты.

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Позднее также появились данные о том, что эпицентр взрыва находился в 300 метрах от конноспортивного клуба в Павловске. Там стояло заброшенное здание ТЭЦ. На его месте сейчас образовалась воронка диаметром 6 метров и 1,5 метра в глубину.

По другой версии, мог рвануть снаряд времен Второй мировой войны или же схрон черных копателей.