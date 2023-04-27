"Хотят следующую победу". Резников считает, что ожидания в обществе от контрнаступления перегреты

Министр обороны Украины Алексей Резников дал большое интервью РБК-Украина. UA-Футбол приводит главные тезисы из его разговора с журналистом:

– Я очень надеюсь, что это произойдет неожиданно и для вас тоже (прим. ред. – контрнаступление). В этом и смысл военной операции – никто не должен знать, что она началась. Чем дольше не будет знать враг, тем больше вероятности, что она пройдет успешно. Сейчас же благодаря разным ресурсам, к примеру Deep State, которые занимаются OSINT, уже ничего не скрыть. Плюс наши хлопцы социально и медийно активные. Залетая в очередное освобожденное село, они сразу делают селфи, короткие стримы. И все всё понимают.

– Согласны ли вы, что несколько перегреты ожидания в обществе от контрнаступления?

– Согласен.

– Кто их больше греет: украинское общество, политикум или Запад?

– И те, и те. Это точно перегрето, все хотят очередной победы. Раньше не верили в победу. Раньше хотели, чтоб Украина выжила хоть как-то минимально, чтоб хоть какая-то часть Украины сохранилась. А когда ВСУ показали успехи, все стали верить в победу – после Змеиного, после Киевщины, Черниговщины и Сумщины, после Харьковщины, Херсона. Хотят следующую победу. Это нормально, это эмоции – ожидание успеха.

Резников отметил, что ПВО оставалась, остается и будет приоритетом №1, потому что "это обеспечение безопасности по всей стране". Что касается самолетов, то министр уверен, что "мы добьем этот вопрос". Также Резников прокомментировал информацию о количестве снарядов у врага и желание России выйти на переговорный процесс: