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"Хотят следующую победу". Резников считает, что ожидания в обществе от контрнаступления перегреты

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И о многое другое Алексей Юрьевич тоже прокомментировал

"Хотят следующую победу". Резников считает, что ожидания в обществе от контрнаступления перегреты

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Министр обороны Украины Алексей Резников дал большое интервью РБК-Украина. UA-Футбол приводит главные тезисы из его разговора с журналистом:

– Я очень надеюсь, что это произойдет неожиданно и для вас тоже (прим. ред. – контрнаступление). В этом и смысл военной операции – никто не должен знать, что она началась. Чем дольше не будет знать враг, тем больше вероятности, что она пройдет успешно. Сейчас же благодаря разным ресурсам, к примеру Deep State, которые занимаются OSINT, уже ничего не скрыть. Плюс наши хлопцы социально и медийно активные. Залетая в очередное освобожденное село, они сразу делают селфи, короткие стримы. И все всё понимают.

– Согласны ли вы, что несколько перегреты ожидания в обществе от контрнаступления?

– Согласен.

– Кто их больше греет: украинское общество, политикум или Запад?

– И те, и те. Это точно перегрето, все хотят очередной победы. Раньше не верили в победу. Раньше хотели, чтоб Украина выжила хоть как-то минимально, чтоб хоть какая-то часть Украины сохранилась. А когда ВСУ показали успехи, все стали верить в победу – после Змеиного, после Киевщины, Черниговщины и Сумщины, после Харьковщины, Херсона. Хотят следующую победу. Это нормально, это эмоции – ожидание успеха.

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Резников отметил, что ПВО оставалась, остается и будет приоритетом №1, потому что "это обеспечение безопасности по всей стране". Что касается самолетов, то министр уверен, что "мы добьем этот вопрос". Также Резников прокомментировал информацию о количестве снарядов у врага и желание России выйти на переговорный процесс:

"У нас есть информация, что россияне бегают по рынку и просят снаряды, наперед считают. У них, конечно, ресурсы сумасшедшие и я бы не давал хороших новостей, что у них закончились снаряды и мы завтра победим. Нет, к сожалению, их у них очень много. Они же стреляют, не думая. Огневой вал используют. Поэтому они стараются где-то найти снаряды, используют со складов старые. Россия мечтает о переговорах. Она не знает, как сохранить лицо и как закончить так называемую "специальную военную операцию" и ищет варианты".

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В статье: война с россией Алексей Резников
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Источник:
РБК

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