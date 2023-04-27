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Известная украинская рок-группа объявила о концерте в Крыму

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Билеты можно приобрести в ценовом диапазоне 900 грн

Известная украинская рок-группа объявила о концерте в Крыму

Ticketsbox

Новина українською

Группа "Антитела" объявила о концерте в Ялте. Музыканты открыли предпродажу на большое стадионное шоу, которое должно пройти 23 августа 2024 года. Детям до 8 лет вход бесплатный.

"Да, вам не показалось. "Антитела" объявляют концерт в Крыму. В Украинском Крыму. 23 августа 2024 года, стадион "Авангард". С первого дня российского вторжения, взяв в руки оружие и находясь на передовой, мы ни секунды не сомневались в победе Украины".

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"Мы всегда знали, наступит день и ВСУ вернут контроль над Крымскими степями, Аюдагом, мысом Фиолент, Генуэзской крепостью и Ласточкиным гнездом (или просто Крымом). И мы обязательно все приедем туда с нашими любимыми, детьми и друзьями".

"Антитела" уверены, что летом 2024 года мы все сможем собраться в освобожденной от российских оккупантов украинской Ялте и украсить желто-синим, современной украинской музыкой все Южное побережье Крыма. Мы сыграем наши лучшие песни, которые украинцы любят и знают и вместе будем праздновать украинскую Победу!"

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В статье: война с россией
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Источник:
yalta.ticketsbox.com

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Комментарии (1)
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Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
27.04.2023 в 13:14
23 серпня 2024 року - це не цього літа, а наступного! Редакція, щось у вас з арифметикою і прочитанням не все гаразд.
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