Известная украинская рок-группа объявила о концерте в Крыму

Группа "Антитела" объявила о концерте в Ялте. Музыканты открыли предпродажу на большое стадионное шоу, которое должно пройти 23 августа 2024 года. Детям до 8 лет вход бесплатный.

"Да, вам не показалось. "Антитела" объявляют концерт в Крыму. В Украинском Крыму. 23 августа 2024 года, стадион "Авангард". С первого дня российского вторжения, взяв в руки оружие и находясь на передовой, мы ни секунды не сомневались в победе Украины".

"Мы всегда знали, наступит день и ВСУ вернут контроль над Крымскими степями, Аюдагом, мысом Фиолент, Генуэзской крепостью и Ласточкиным гнездом (или просто Крымом). И мы обязательно все приедем туда с нашими любимыми, детьми и друзьями".

"Антитела" уверены, что летом 2024 года мы все сможем собраться в освобожденной от российских оккупантов украинской Ялте и украсить желто-синим, современной украинской музыкой все Южное побережье Крыма. Мы сыграем наши лучшие песни, которые украинцы любят и знают и вместе будем праздновать украинскую Победу!"