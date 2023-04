На данный момент уже вооружено более 9 бригад ВСУ, Украине поставлено 98% боевых машин – НАТО

Страны НАТО завершили подготовку и вооружили более 9 бригад ВСУ, об этом сообщил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на совместной пресс-конференции с премьер-министром Люксембурга.

По его словам, Украине уже поставили 1550 бронемашин, 230 танков и огромные объемы боеприпасов. НАТО будет продолжать поддерживать Украину столько сколько будет необходимо.

NATO countries completed training and armed more than 9 new brigades of the Armed Forces of Ukraine, Jens Stoltenberg said. According to him, 1,550 armored vehicles, 230 tanks and huge amounts of ammunition have already been delivered to Ukraine. pic.twitter.com/2cbRaePYzY