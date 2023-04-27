На данный момент уже вооружено более 9 бригад ВСУ, Украине поставлено 98% боевых машин – НАТО
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фото из свободных источников
Страны НАТО завершили подготовку и вооружили более 9 бригад ВСУ, об этом сообщил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на совместной пресс-конференции с премьер-министром Люксембурга.
По его словам, Украине уже поставили 1550 бронемашин, 230 танков и огромные объемы боеприпасов. НАТО будет продолжать поддерживать Украину столько сколько будет необходимо.
NATO countries completed training and armed more than 9 new brigades of the Armed Forces of Ukraine, Jens Stoltenberg said. According to him, 1,550 armored vehicles, 230 tanks and huge amounts of ammunition have already been delivered to Ukraine. pic.twitter.com/2cbRaePYzY— NOËL ???????? ???????? (@NOELreports) April 27, 2023
Генерал Кристофер Каволи, Верховный главнокомандующий объединенных вооруженных сил НАТО в Европе, также сообщил, что даже более 98 процентов обещанных Киеву боевых машин уже доставлено.
"Я твердо уверен, что мы доставили необходимое им оборудование, и мы продолжим поставки, чтобы поддержать их деятельность. Согласно моделированию, которое мы очень тщательно провели с ними, украинцы находятся в хорошем положении".
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