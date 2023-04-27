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На данный момент уже вооружено более 9 бригад ВСУ, Украине поставлено 98% боевых машин – НАТО

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На данный момент уже вооружено более 9 бригад ВСУ, Украине поставлено 98% боевых машин – НАТО

фото из свободных источников

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Страны НАТО завершили подготовку и вооружили более 9 бригад ВСУ, об этом сообщил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на совместной пресс-конференции с премьер-министром Люксембурга.

По его словам, Украине уже поставили 1550 бронемашин, 230 танков и огромные объемы боеприпасов. НАТО будет продолжать поддерживать Украину столько сколько будет необходимо.

Генерал Кристофер Каволи, Верховный главнокомандующий объединенных вооруженных сил НАТО в Европе, также сообщил, что даже более 98 процентов обещанных Киеву боевых машин уже доставлено.

"Я твердо уверен, что мы доставили необходимое им оборудование, и мы продолжим поставки, чтобы поддержать их деятельность. Согласно моделированию, которое мы очень тщательно провели с ними, украинцы находятся в хорошем положении".

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В статье: война с россией Йенс Столтенберг
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Источник:
finance.yahoo.com

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