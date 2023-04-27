В Military Media Center назвали кол-во личного состава российской армии, которое сейчас находится в Украине
И предоставили данные по тяжелому вооружению
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Долгосрочные планы кремля остаются неизменными – силовым путем склонить руководство Украины к переговорам. Для этого оккупанты в ближайшее время сосредоточат свои усилия на ведении наступательных действий с целью вытеснения Сил обороны из важных центров Донецкой области.
Первоочередной целью врага остается Бахмут, а именно установление полного контроля над этим городом. Также противник будет продолжать попытки захватить другие города региона: Авдеевку и Марьинку.
Враг направляет усилия для выхода на административную границу Донецкой области, а также удержания под контролем временно оккупированных территорий. Фиксируется, что для этого российские войска усилили свою сухопутную группировку на один полк.
По последним данным, к боевым действиям против Украины россия бросила до 48 бригад и 122 полков, оккупационные силы насчитывают около 315 формирований. В целом против украинских войск враг использует около 369 000 человек личного состава и около 5 900 единиц тяжелого вооружения.
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