  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. В Military Media Center назвали кол-во личного состава российской армии, которое сейчас находится в Украине
В тренде

В Military Media Center назвали кол-во личного состава российской армии, которое сейчас находится в Украине

Общие новости
(1 голосов)

И предоставили данные по тяжелому вооружению

В Military Media Center назвали кол-во личного состава российской армии, которое сейчас находится в Украине

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Долгосрочные планы кремля остаются неизменными – силовым путем склонить руководство Украины к переговорам. Для этого оккупанты в ближайшее время сосредоточат свои усилия на ведении наступательных действий с целью вытеснения Сил обороны из важных центров Донецкой области.

Первоочередной целью врага остается Бахмут, а именно установление полного контроля над этим городом. Также противник будет продолжать попытки захватить другие города региона: Авдеевку и Марьинку.

Враг направляет усилия для выхода на административную границу Донецкой области, а также удержания под контролем временно оккупированных территорий. Фиксируется, что для этого российские войска усилили свою сухопутную группировку на один полк.

По последним данным, к боевым действиям против Украины россия бросила до 48 бригад и 122 полков, оккупационные силы насчитывают около 315 формирований. В целом против украинских войск враг использует около 369 000 человек личного состава и около 5 900 единиц тяжелого вооружения.

Читайте такжеНа данный момент уже вооружено более 9 бригад ВСУ, Украине поставлено 98% боевых машин – НАТО

По теме
yellow-arrow
Skynex – уже на боевом дежурстве. Украина и Италия планируют совместно делать компоненты этих систем ПВО
yellow-arrow
СБУ: Российские оккупанты признают, что убивают украинских военнопленных после допросов
yellow-arrow
Казахстан U18 - Украина U18: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция матча ЧМ по хоккею
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
t.me/militarymediacenter

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде