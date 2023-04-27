Казахстан U18 - Украина U18: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция матча ЧМ по хоккею
Шанс обеспечить себе место в дивизионе ІА
Юниорская сборная Украины продолжает выступления на чемпионате мира по хоккею в дивизионе ІА. Для нашей команды это будет уже четвертая игра: сейчас в активе "сине-желтых" две победы в серии буллитов и поражение Дании. Уже сегодня украинцы могут досрочно решить вопрос о сохранении места в своем дивизионе, куда поднялись только в этом сезоне. В соперниках будут сверстники из Казахстана, имеющие две победы в основное время и поражение также датчанам.
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Хоккей. Чемпионит мира U18. Дивизион ІА. 4-й тур
27 апреля. Начало в 13:30
Казахстан – Украина
Трансляция – ФХУ
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