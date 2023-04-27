Skynex – уже на боевом дежурстве. Украина и Италия планируют совместно делать компоненты этих систем ПВО

Системы противовоздушной обороны малого радиуса действия Skynex уже находятся на боевом дежурстве в Украине. Сейчас ведется работа над тем, чтобы иметь больше таких действенных ПВО. Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина и Италия планируют расширить партнерство и совместно производить компоненты для ПВО Skynex.

"Расширяем горизонты сотрудничества Украины и Италии в области ВПК. Я посетил итальянское оборонное предприятие Rheinmetall Italia S.p.A., специализирующееся на производстве современных систем ПВО. Среди его разработок – ПВО малого радиуса действия Skynex. Нам нужно такое эффективное оружие для защиты от дронов, которыми Украину атакует россия. Это сохранит десятки жизней и важную инфраструктуру для миллионов людей".