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Skynex – уже на боевом дежурстве. Украина и Италия планируют совместно делать компоненты этих систем ПВО

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Об этом сообщил Шмыгаль

Skynex – уже на боевом дежурстве. Украина и Италия планируют совместно делать компоненты этих систем ПВО

Rheinmetall Italia

Новина українською

Системы противовоздушной обороны малого радиуса действия Skynex уже находятся на боевом дежурстве в Украине. Сейчас ведется работа над тем, чтобы иметь больше таких действенных ПВО. Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина и Италия планируют расширить партнерство и совместно производить компоненты для ПВО Skynex.

"Расширяем горизонты сотрудничества Украины и Италии в области ВПК. Я посетил итальянское оборонное предприятие Rheinmetall Italia S.p.A., специализирующееся на производстве современных систем ПВО. Среди его разработок – ПВО малого радиуса действия Skynex. Нам нужно такое эффективное оружие для защиты от дронов, которыми Украину атакует россия. Это сохранит десятки жизней и важную инфраструктуру для миллионов людей".

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"Такие батареи уже находятся на боевом дежурстве в Украине. Рассматриваем также возможность совместного производства компонентов этих систем. Спасибо партнерам за поддержку! Работаем над тем, чтобы иметь больше таких действенных ПВО. Они создадут надежный щит вокруг наших стратегических инфраструктурных объектов".

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В статье: война с россией Денис Шмыгаль ПВО ППО
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