В боях под Бахмутом погиб волейболист Станислав Макайда
Россия продолжает убивать украинцев
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Стало известно, что 24 февраля 2023 года во время выполнения боевого задания в Донецкой области погиб 23-летний волейболист Станислав Макайда.
Об этом сообщает Министерства молодежи и спорта Украины.
Как отмечается, Станислав с детства занимался спортом, но больше всего увлекся волейболом. Выступал за ряд команд на районных, областных и всеукраинских соревнованиях.
"С такой же преданностью спортсмен защищал и Родину. Воевал в составе десантно-штурмового взвода 4 десантно-штурмовой роты 2 десантно-штурмового батальона воинской части А0224", - говорится в сообщении.
Также сообщается, что погиб Станислав Макайда 24 февраля 2023 года во время выполнения боевого задания в Донецкой области. Защитнику Украины было всего 23 года.
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