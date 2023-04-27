В боях под Бахмутом погиб волейболист Станислав Макайда

Стало известно, что 24 февраля 2023 года во время выполнения боевого задания в Донецкой области погиб 23-летний волейболист Станислав Макайда.

Об этом сообщает Министерства молодежи и спорта Украины.

Как отмечается, Станислав с детства занимался спортом, но больше всего увлекся волейболом. Выступал за ряд команд на районных, областных и всеукраинских соревнованиях.

Читайте также Россияне ударили по жилым домам в Николаеве

"С такой же преданностью спортсмен защищал и Родину. Воевал в составе десантно-штурмового взвода 4 десантно-штурмовой роты 2 десантно-штурмового батальона воинской части А0224", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что погиб Станислав Макайда 24 февраля 2023 года во время выполнения боевого задания в Донецкой области. Защитнику Украины было всего 23 года.