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В боях под Бахмутом погиб волейболист Станислав Макайда

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Россия продолжает убивать украинцев

В боях под Бахмутом погиб волейболист Станислав Макайда

facebook.com/sergiy.stakhovsky.79

Новина українською

Стало известно, что 24 февраля 2023 года во время выполнения боевого задания в Донецкой области погиб 23-летний волейболист Станислав Макайда.

Об этом сообщает Министерства молодежи и спорта Украины.

Как отмечается, Станислав с детства занимался спортом, но больше всего увлекся волейболом. Выступал за ряд команд на районных, областных и всеукраинских соревнованиях.

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"С такой же преданностью спортсмен защищал и Родину. Воевал в составе десантно-штурмового взвода 4 десантно-штурмовой роты 2 десантно-штурмового батальона воинской части А0224", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что погиб Станислав Макайда 24 февраля 2023 года во время выполнения боевого задания в Донецкой области. Защитнику Украины было всего 23 года.

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