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Усик посетил украинских военных на передовой. ФОТО

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Где именно сделано фото, не уточняется

Усик посетил украинских военных на передовой. ФОТО

фото из соцсетей

Новина українською

Чемпион в супертяжелом весе Александр Усик (20-0, 13 КО) приехал в гости к воинам ВСУ на передовую.

Соответствующие фотографии с украинским чемпионом WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе опубликовали украинские военные в соцсетях.

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По понятным причинам не уточняется, где именно были сделаны фото.

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В статье: Александр Усик война с россией
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