Усик посетил украинских военных на передовой. ФОТО
Где именно сделано фото, не уточняется
фото из соцсетей
Чемпион в супертяжелом весе Александр Усик (20-0, 13 КО) приехал в гости к воинам ВСУ на передовую.
Соответствующие фотографии с украинским чемпионом WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе опубликовали украинские военные в соцсетях.
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По понятным причинам не уточняется, где именно были сделаны фото.
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