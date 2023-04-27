Усик посетил украинских военных на передовой. ФОТО

Чемпион в супертяжелом весе Александр Усик (20-0, 13 КО) приехал в гости к воинам ВСУ на передовую.

Соответствующие фотографии с украинским чемпионом WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе опубликовали украинские военные в соцсетях.

По понятным причинам не уточняется, где именно были сделаны фото.