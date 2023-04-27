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Президент ASOIF – о допуске спортсменов РФ и РБ: Их не будут просить говорить, что они выступают против войны

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Апеллируют к тому, что в России это криминальное нарушение

Президент ASOIF – о допуске спортсменов РФ и РБ: Их не будут просить говорить, что они выступают против войны

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Президент Ассоциации международных олимпийских федераций по летним видам спорта (ASOIF) Франческо Риччи Битти рассказал об условиях допуска спортсменов из РФ и РБ к международным соревнованиям.

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"Спортсмены получат на подпись декларацию. Но от них не будут требовать говорить, что они выступают против войны — в России это криминальное нарушение.

Мы с юридической помощью разрабатываем модель декларации. Пилоты "Формулы-1" это уже делают. Федерации вроде плавания уже впереди, мы постараемся это все сбалансировать, но это нелегко.

Есть еще одна щекотливая тема – контроль за соблюдением критериев отбора. Мы изучаем возможность доверить это Спортивному арбитражному суду. Но пока это не официально", – сказал Битти.

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В статье: война с россией Олимпиада-2024
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