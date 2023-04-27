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На Житомирщине запретили деятельность УПЦ МП

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Соответствующее решение приняли депутаты облсовета

На Житомирщине запретили деятельность УПЦ МП

фото из свободных источников

Новина українською

Житомирский областной совет запретил деятельность Украинской православной церкви Московского патриархата на территории области.

Об этом сообщает "Укринформ".

Соответствующее решение приняли депутаты на сессии облсовета.

"Запретить деятельность Украинской православной церкви, которая имеет церковно-каноническую связь с Русской православной церковью (зарегистрирована как Киевская митрополия УПЦ, ЕГРПОУ 21510633), является ее структурным подразделением и находится в отношениях подчинения, на территории Житомирской области", - говорится в постановлении.

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Также депутаты Житомирского областного совета отменили решение, принятое в 2017 году, о передаче земельного участка женскому монастырю Афонской иконы Божией Матери УПЦ МП.

По словам заместителя председателя Житомирского облсовета Владимира Ширмы, теперь земельный участок, который передали монастырю, будет находиться в коммунальной собственности.

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В статье: война с россией
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