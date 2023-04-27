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Второй дивизион ЗРК Patriot заступил на боевое дежурство в Украине - ФОТО

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Второй пошел

Второй дивизион ЗРК Patriot заступил на боевое дежурство в Украине - ФОТО

Getty Images / Global Images Ukraine

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Второй дивизион зенитно-ракетного комплекса "Patriot" также заступил на боевое дежурство в Украине.

Об этом сообщил командующий Воздушных сил генерал-лейтенант Николай Олещук в Telegram.

"Говорят есть запрет ГШ "селфиться" на фоне техники! Извините, не удержался. Второй дивизион ЗРК "Patriot" уже в работе! Усиливаем ПВО, приближаем победу", - написал Олещук.

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Напомним, что 23 апреля Юрий Игнат отметил, что один дивизион зенитно-ракетного комплекса "Patriot" уже заступил на боевое дежурство в Украине, другие находятся в пути.

Дивизион ЗРК Patriot состоит из командного пункта, радара, и пусковых установок (может быть до 8-ми ПУ), каждая из которых имеет по 4 пусковых контейнера с ракетами различных типов (против баллистики, против аэродинамических целей (самолеты и вертолеты)).

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