Второй дивизион ЗРК Patriot заступил на боевое дежурство в Украине - ФОТО

Второй дивизион зенитно-ракетного комплекса "Patriot" также заступил на боевое дежурство в Украине.

Об этом сообщил командующий Воздушных сил генерал-лейтенант Николай Олещук в Telegram.

"Говорят есть запрет ГШ "селфиться" на фоне техники! Извините, не удержался. Второй дивизион ЗРК "Patriot" уже в работе! Усиливаем ПВО, приближаем победу", - написал Олещук.

Читайте также ЗРК Patriot уже на боевом дежурстве в Украине. Командующий Воздушными силами показал ВИДЕО

Напомним, что 23 апреля Юрий Игнат отметил, что один дивизион зенитно-ракетного комплекса "Patriot" уже заступил на боевое дежурство в Украине, другие находятся в пути.

Дивизион ЗРК Patriot состоит из командного пункта, радара, и пусковых установок (может быть до 8-ми ПУ), каждая из которых имеет по 4 пусковых контейнера с ракетами различных типов (против баллистики, против аэродинамических целей (самолеты и вертолеты)).