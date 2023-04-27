Путин подписал указ, разрешающий депортировать жителей ВОТ Украины без гражданства РФ

Президент РФ Владимир Путин подписал указ, якобы утверждающий особенности правового положения жителей временно оккупированных территорий в Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областях, решивших не получать гражданство России.

Как сообщает Суспільне, согласно указу, иностранцами будут считаться граждане, проживавшие на территориях "новых регионов" на день их "принятия" в состав России и заявившие о желании сохранить прежнее гражданство, а также ранее проживавшие и уехавшие в РФ, которые также заявили о желании сохранить предыдущее гражданство.

"Жители новых территорий, которые не приняли гражданство РФ и таким образом признаются иностранцами, могут быть выдворены из России, если будут создавать угрозу ее национальной безопасности. В частности, речь идет о людях, выступающих за насильственное изменение основ конституционного строя РФ, планирующих или финансирующих теракты или экстремистские преступления", - говорится в документе.

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Среди прочего в документе говорится, что в отношении лиц, пожелавших сохранить прежнее гражданство, и лиц без гражданства, за исключением некоторых случаев, не будут принимать решения о депортации, запрете въезда и нежелательности пребывания в РФ.

Напомним, на временно оккупированных территориях Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей 23-27 сентября 2022 г. состоялись псевдореферендумы о присоединении к РФ.

5 октября президент РФ Владимир Путин утвердил ратификацию "договоров" о "принятии" временно оккупированных территорий Украины в состав РФ и подписал федеральные конституционные законы о включении их в состав России.