  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Путин подписал указ, разрешающий депортировать жителей ВОТ Украины без гражданства РФ
В тренде

Путин подписал указ, разрешающий депортировать жителей ВОТ Украины без гражданства РФ

Общие новости
(1 голосов)

Таким образом оккупанты пытаются заставить людей получать российские аусвайсы

Путин подписал указ, разрешающий депортировать жителей ВОТ Украины без гражданства РФ

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Президент РФ Владимир Путин подписал указ, якобы утверждающий особенности правового положения жителей временно оккупированных территорий в Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областях, решивших не получать гражданство России.

Как сообщает Суспільне, согласно указу, иностранцами будут считаться граждане, проживавшие на территориях "новых регионов" на день их "принятия" в состав России и заявившие о желании сохранить прежнее гражданство, а также ранее проживавшие и уехавшие в РФ, которые также заявили о желании сохранить предыдущее гражданство.

"Жители новых территорий, которые не приняли гражданство РФ и таким образом признаются иностранцами, могут быть выдворены из России, если будут создавать угрозу ее национальной безопасности. В частности, речь идет о людях, выступающих за насильственное изменение основ конституционного строя РФ, планирующих или финансирующих теракты или экстремистские преступления", - говорится в документе.

Читайте такжеДанилов: На оккупированную Херсонщину ездил двойник Путина

Среди прочего в документе говорится, что в отношении лиц, пожелавших сохранить прежнее гражданство, и лиц без гражданства, за исключением некоторых случаев, не будут принимать решения о депортации, запрете въезда и нежелательности пребывания в РФ.

Напомним, на временно оккупированных территориях Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей 23-27 сентября 2022 г. состоялись псевдореферендумы о присоединении к РФ.

5 октября президент РФ Владимир Путин утвердил ратификацию "договоров" о "принятии" временно оккупированных территорий Украины в состав РФ и подписал федеральные конституционные законы о включении их в состав России.

По теме
yellow-arrow
Фоззи: С помощью ракет Путин достучался и до такой бронетанковой прослойки, как украинские футболисты
yellow-arrow
Второй дивизион ЗРК Patriot заступил на боевое дежурство в Украине - ФОТО
yellow-arrow
ПАСЕ признала геноцидом депортацию украинских детей в РФ
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Владимир Путин война с россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде