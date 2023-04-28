Фоззи: С помощью ракет Путин достучался и до такой бронетанковой прослойки, как украинские футболисты
Раньше был один Зозуля и за ним пустота
фото - Фейсбук-сторінка Олександра Сидоренка
Лидер ТНМК Александр Сидоренко "Фоззи", который является известным футбольным болельщиком, а сейчас и волонтером, высказал свое мнение о нынешней гражданской позиции украинских футболистов.
— Сейчас наши футболисты говорят на камеру на украинском и собирают деньги в поддержку ВСУ. Ждали ли вы такого от них? Кто из игроков и тренеров в Украине вам кажется самой большой "ватой"?
– Да "вата" сейчас спряталась. Футболисты всегда старались быть в тренде: что в 1988, что в 2023 ты видишь то же. Если футболисты начали красить макушку в белое, значит, через два года в самом центре района Оболонь будут ходить пацанчики с белыми маковками, потому что футболисты всегда на острие моды. И они чувствуют, почему сейчас важно говорить по-украински. Таки достучались до них ракетами. Раньше был один Зозуля и за ним пустота. А теперь с помощью ракет Путин достучался и до такой бронетанковой прослойки, как украинские футболисты. Они поняли, наконец. Это большой плюс и откатиться от этого невозможно.
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