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Проблемы с транслятором УПЛ, Тоттенхэм остановил Манчестер Юнайтед. Главные новости за 27 апреля

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А также очередное поражение Эвертона с Миколенко и новый контракт Реброва

Проблемы с транслятором УПЛ, Тоттенхэм остановил Манчестер Юнайтед. Главные новости за 27 апреля

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за четверг, 27 апреля

Setanta Sports не будет продлевать контракт с УПЛ

Телекомпания Setanta Sports решила не продлевать сотрудничество с Украинской Премьер-лигой. “В рамках соглашения с лигой Setanta Sports не смогла в полной мере воспользоваться медиаправами: некоторые клубы не передали УПЛ права на трансляции организованных и сыгранных ими матчей. Учитывая вышесказанное, Setanta Sports приняла решение не продлевать соглашение с УПЛ, но остается открытой для партнерства. Все обязательства в рамках соглашения с УПЛ будут выполнены Setanta Sports в полном объеме до конца сезона”, – говорится в официальном заявлении транслятора.

Манчестер Юнайтед упустил победу над Тоттенхэмом

В последнем матче 33-го тура Премьер-лиги “Тоттенхэм” и “Манчестер Сити” сыграли зрелищную, результативную ничью. МЮ выигрывал после первого тайма благодаря голам Санчо и Рашфорда, но “шпоры” смогли отыграться во втором тайме. Порро красивым ударом забил первый мяч, а Сон за десять минут до конца матча установил окончательный счет в матче – 2:2.

Миколенко проигрывает, Забарный побеждает

В еще двух матчах четверга приняли участие украинские футболисты. Виталий Миколенко отыграл от свистка до свистка в поражении “Эвертона” на своем поле “Ньюкаслу” (1:4), а Илья Забарный сыграл более двадцати минут в победной игре “Борнмута” с “Саутгемптоном” (1:0).

Ребров продлит контракт с Аль-Айном?

Журналист из ОАЭ Мохаммед Хамад продолжает заявлять, что главный тренер "Аль-Айна" Сергей Ребров продлит контракт с клубом. Утверждается, что новое соглашение будет рассчитано на несколько сезонов. Нынешний контракт Реброва с "Аль-Айном" действует до конца сезона.

Динамо отказалось продавать Сироту

"Динамо" отказало американскому клубу Нью-Йорк Ред Буллс" в трансфере центрбека Александра Сироты. Как сообщает инсайдер Игорь Бурбас, американский клуб на прошлой неделе предложил "Динамо" опцию аренды Сироты с правом выкупа, однако киевский клуб не стал вступать в переговоры.

Женская команда Барселоны в третьем сезоне подряд вышла в финал Лиги чемпионов

Женская команда "Барселоны" вышла в финал Лиги чемпионов в третий раз подряд. В полуфинале "блаугранас" обыграли по сумме двух матчей "Челси" (1:0, 1:1). За ответным матчем на “Камп Ноу” наблюдатели более 70000 зрителей. Соперником "Барсы" в финале станет "Арсенал" или "Вольфсбург". Первый матч команды сыграли со счетом 2:2.

Определился второй финалист Кубка Италии

“Фиорентина” пробилась в финал Кубка Италии-2023, сыграв 0:0 в ответном полуфинале с “Кремонезе”. В первом матче “фиалки” выиграли 2:0. Соперником “Фиорентины” в финале будет миланский “Интер”. Матч состоится на “Олимпико” 24 мая.

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