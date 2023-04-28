Россия в ночь на пятницу нанесла ракетный удар по Украине - есть попадания в Умани и Днепре

В ночь на пятницу, 28 апреля, по всей Украине раздался сигнал воздушной тревоги. Впоследствии поступило сообщение о взрывах в нескольких областях.

В частности, уже известно, что одна из российских ракет попала в девятиэтажный жилой дом в Умани. По информации главы Черкасской ОВА, уже известно о 5 пострадавших. Также в Умани было попадание в складское помещение.

Мэр Днепра Борис Филатов сообщил, что в результате попадания в городе погибла женщина и трехлетний ребенок.

Также сообщалось о работе ПВО над столицей.

Отметим, что накануне россияне ударили по Николаеву, в результате чего были попадания в гражданские объекты.