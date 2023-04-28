  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Россия в ночь на пятницу нанесла ракетный удар по Украине - есть попадания в Умани и Днепре
В тренде

Россия в ночь на пятницу нанесла ракетный удар по Украине - есть попадания в Умани и Днепре

Общие новости
(2 голосов)

Над Киевом активно работала ПВО

Россия в ночь на пятницу нанесла ракетный удар по Украине - есть попадания в Умани и Днепре

Новина українською

В ночь на пятницу, 28 апреля, по всей Украине раздался сигнал воздушной тревоги. Впоследствии поступило сообщение о взрывах в нескольких областях.

В частности, уже известно, что одна из российских ракет попала в девятиэтажный жилой дом в Умани. По информации главы Черкасской ОВА, уже известно о 5 пострадавших. Также в Умани было попадание в складское помещение.

Мэр Днепра Борис Филатов сообщил, что в результате попадания в городе погибла женщина и трехлетний ребенок.

Также сообщалось о работе ПВО над столицей.

Отметим, что накануне россияне ударили по Николаеву, в результате чего были попадания в гражданские объекты.

По теме
yellow-arrow
ВИДЕО, как Александр Усик обстреливает позиции российских оккупантов из миномета
yellow-arrow
В Умани увеличивается кол-во погибших, на Киевщине обломок ракеты отскочил в многоэтажку
yellow-arrow
Акцент на артиллерийских системах и автомобильной технике. Генштаб – о потерях РФ за 27.04
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с россией
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде